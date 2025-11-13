Naktį Šiauliuose kaukė perspėjimo sirenos: kas vyko?

PAGD skelbia, kad naktį buvo gauti pranešimai apie Šiauliuose suveikusią perspėjimo sireną S. Šalkauskio g. 3.
„Šiauliečiams sirenos įsijungimas sukėlė nerimą bei klausimus, todėl surinkę pradinę informaciją – dalinamės ja su visuomene. Informuojame, kad suveikusi elektromechaninė sirena priklauso Šiaulių miesto savivaldybei. Šiuo metu savivaldybė yra inicijavusi tyrimą, siekiama nustatyti nesankcionuoto sirenos įsijungimo tyrimą. Situaciją aiškinasi savivaldybės atsakingi darbuotojai kartu su sirenos techninę priežiūrą pagal sutartį atliekančia įmone „Fima“ bei ryšio tiekėju „Tele2“, – rašoma PAGD pranešime.
Pagal galiojančias tvarkas, perspėjimo sirenos Lietuvoje kiekvieną mėnesį tikrinamos tyliuoju būdu, be garso. Trečiadienį, kaip ir numatyta iš anksto patvirtintu grafiku, buvo atliktas visų šalies perspėjimo sirenų tylusis patikrinimas.
Perspėjimo sirenų bandymai yra griežtai reglamentuoti teisės aktais, o apie jų vykdymą visuomet iš anksto informuojamos institucijos, žiniasklaida ir gyventojai.
„Primename, kad nesankcionuoto sirenos įjungimo atvejais galioja aiški procedūra: savivaldybės mero sudaryta komisija privalo nedelsdama pradėti tyrimą, informuoti techninę priežiūrą vykdančius fizinius bei juridinius asmenis ir PAGD budinčią tarnybą bei kitus teisės aktuose numatytus subjektus. Tyrimą atlieka savivaldybės sudaryta komisija, kuri per 5 darbo dienas nustato įvykio aplinkybes ir parengia tyrimo aktą. Šio akto kopija privalomai perduodama PAGD“, – teigia PAGD.
Departamento duomenimis, šiuo metu šalyje yra 1163 perspėjimo sirenos. Sirenomis perspėjami 69 proc. visų Lietuvos gyventojų.
Perspėjimo sirenų žemėlapis (esamų ir planuojamų įrengti projekto metu) skelbiamas tinklalapyje lt72.lt bei mobiliojoje programėlėje LT72.
Įgyvendinant Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programos priemones, Lietuvoje suplanuota įdiegti 275 naujas perspėjimo sirenas ir prie centralizuotos perspėjimo sirenų valdymo sistemos prijungti 600 esamų perspėjimo sirenų visoje Lietuvoje.
2029 metais, įgyvendinus investicinio projekto veiklas, gyventojų perspėjimui bus naudojamos 1438 sirenos, iš jų PAGD centralizuotai valdys 1125 sirenas. Planuojama, jog perspėjimo sirenomis bus perspėjama apie 75 proc. visų Lietuvos gyventojų.
