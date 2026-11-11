Moteris neslėpė šoko, kas nutiko insulto ištiktam broliui: „Neturime kur dėti, vešime į psichiatrinę

Moteris pasakojo, kad ištiktas insulto jos brolis atvežtas į RVUL (kitaip – Lazdynų ligoninę), kur jis buvo gydomas nuo spalio 23 dienos.
„Jį dar kitą dieną bandė operuoti, pašalinti krešulį iš galvos, bet nepavyko, nes buvo kažkur labai giliai. Negana to, jis pasigavo plaučių uždegimą. Sako, kad esant tokiai būklei tai visiškai normalu, bet būklė labai sunki“, – kalbėjo ji.
Sakė, kad jis neramus, todėl veš į „psichiatrinę“
Tačiau netikėtai praėjus daugiau nei dviem savaitėms iš ligoninės moterį pasiekė žinia, kad brolį nuspręsta pervežti į Respublikinę Vilniaus psichiatrijos ligoninę.
„Pasakyta, kad jis yra labai neramus. Reanimacija sakė: „Neturime kur dėti, vešime į „psichiatrinę“.“ Prieš tai pramigdė dvi savaites, jam buvo sukelta dirbtinė koma, kad būtų ramesnis.
O dabar sako, kad nebegali jam nei vaistų duoti miegui, nieko, laikytas pririštomis rankomis ir kojomis. Bet jis tik reanimacijoje gali būti gydomas, nes dar neryja normaliai, po insulto dar neatsistatęs, jam yra įvestas vamzdelis“, – pasakojo G. Kulnienė.
Išgirdo, kad tokiam pacientui neturi lovų
Ji sakė per daug neprieštaravusi, kad brolį reikia pervežti į kitą ligoninę – gydytojai geriau žino, ką daryti, svarbu tik, kad būtų užtikrinta pagalba: „Sakė, kad ten yra visos sąlygos, ir psichologai, ten jam bus geriau.“
Tačiau sužinojusi, kad brolį nuspręsta atgal pirmyn per miestą vežioti veltui, moteris neslėpė emocijų.
„Kur tai matyta, nuveža iš Lazdynų ligoninės į „psichiatrinę“ ir ten jo nepriima, nes neturi vietos, nes niekas net nesitaria. Nežinau, kiek laiko jis ten priėmimo skyriuje gulėjo, antradienį 11 val. sakė, kad laukia greitosios Lazdynuose ir išveža į Naująją Vilnią.
Per tą laiką atvažiavau iš Šiaulių pas brolį, nuvažiuoju į psichiatrijos ligoninę. Sako, kad jo sąrašuose nėra ir dar tebėra priėmime, jį grąžiname atgal. Kodėl?
Todėl, kad neturi reanimacijoje vietos ir neturi sąlygų, kur jį laikyti, nes jis serga plaučių uždegimu. Reiškia, iš Lazdynų ligoninės jį nusiuntė net nesuskambinę, nesuderinę, tempė per visą miestą“, – kalbėjo G. Kulnienė.
„Atvežė tik su vienkartiniais rūbais“
Moterį papiktino ir tai, kad, jos tvirtinimu, brolis buvo pervežtas vienmarškinis.
„Baisu, nuvežė jį visai pliką, vien tik su vienkartiniais rūbais. O jis serga plaučių uždegimu, ten priėmime buvo bendrai su visais, kur žmonės ateina su paltais lankyti ligonių, sėdi pilna žmonių“, – teigė moteris.
Ji sakė, kad ėmė domėtis, gal yra galimybė paguldyti brolį į privačią palata: „Sako, kad čia pas mus ne viešbutis, – pasakojo moteris. – Kai atvažiavo greitoji jį vežtis atgal į Lazdynus, tai neleidau pliko vežti, prašiau paduoti antklodę, sako, kad neturime. Tada neleidau tokio vežti, tada greitosios vairtuotojas atrado kažkokią antklodę“.
Be to, ji teigė esą Naujoje Vilnioje išgirdusi, kad broliui reikalinga ne psichiatro, o neurologo pagalba.
„Dabar nuvežė jį atgal į Lazdynus, nieko nežinome, kaip čia bus toliau“, – dar antradienį pasakojo susijaudinusi sesuo.
Ligoninė: situacija žinoma
Paprašyta pakomentuoti šią situaciją Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės atstovė Jonaistė Jusionytė patikino, kad ši situacija yra žinoma.
„Yra nuolat palaikomas ryšys su paciento artimaisiais“, – rašoma naujienų portalui tv3.lt atsiųstame komentare.
Tačiau ji pažymėjo, kad informacijos apie konkretų pacientą ir jo sveikatos būklę teikti negali.
Taip pat atstovė tik lakoniškai nurodė, kokiais atvejais tokie sunkūs pacientai gali būti pervežami į kitas gydymo įstaigas:
„Yra situacijų, kai paciento perkėlimas (hospitalizavimas) iš vienos ligoninės į kitą galimas esant medicininėmis indikacijomis, kai įstaiga negali suteikti reikiamo lygio pagalbos, arba paciento (jo atstovo) iniciatyva.“
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