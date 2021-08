Mokytojus pykdo spaudimas skiepytis ir testuotis iš savo kišenės: „Grįžome vos ne prie komunizmo laikų“

Nuo rugsėjo 1-osios mokyklose grąžinamas darbas kontaktiniu būdu. Tai reiškia, kad mokyklose galės dirbti pedagogai, kurie bus pasiskiepiję nuo koronaviruso, antraip jie turės reguliariai testuotis.

Nesiskiepija, nes juos spaudžia

Likus kiek mažiau nei dviem savaitėms iki naujų mokslo metų pradžios, pedagogai švietimo, mokslo ir sporto ministrei Jurgitai Šiugždinienei perdavė savo nuogąstavimus dėl esą privalomo skiepijimo nuo COVID-19.

„Žinau atvejų dabar, kad kai kurių mokyklų vadovai spaudžia nepasiskiepijusius pedagogus skiepytis ir netgi grasina, kad jie bus atleisti iš darbo. Ar nepasiskiepijęs žmogus, kuris sutinka testuotis, yra saugus dėl savo darbo?“ – Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos surengtoje diskusijoje ketvirtadienį ministrės klausė pedagogė Vaiva.

Ministrė patikino, kad ugdymo įstaigų vadovai negali spausti savo darbuotojų skiepytis, jei šie sutinka reguliariai testuotis. Jos žiniomis, šiuo metu pasiskiepijo 73 proc. Lietuvos pedagogų, dar dalis imunitetą įgijo persirgę koronavirusu.

„Jokio spaudimo iš vadovų. Jeigu mokytojas nesivakcinuoja be objektyvių medicininių priežasčių, jis privalo testuotis. Testuotis jis privalo, kitaip jis negalėtų ateiti dirbti savo darbo. Mokykla gali nuspręsti apmokėti PGR testą, gali nuspręsti ir nemokėti“, – diskusijoje sakė J. Šiugždinienė.

Ministrės pozicija papiktino ikimokyklinio ugdymo pedagogę Janiną. Ji sakė mananti, kad dalis pedagogų nuo COVID-19 nesiskiepija iš principo, nes yra spaudžiami.

„Dabar eilinį kartą darote spaudimą – jūs pasidarykite būtinai skiepą ir būtinai nemokamai. Aš pasakysiu tokią nuomonę – žmonės nesidaro skiepo ne dėl to, kad jo nenori, bet nesidaro dėl to, kad yra daromas per didelis spaudimas. Tiesiog vos ne grįžome prie komunizmo laikų! Taip dabar girdime kalbančius žmones“, – tvirtino Janina.

Nenorintiems skiepytis teks mokėti patiems

Vis tik labiausiai pedagogus įsiutino J. Šiugždinienės žinia, kad už COVID-19 testus jie turės mokėti iš savo kišenės, nebent jų darbo vieta nuspręstų kitaip.

Tiesa, į J. Šiugždinienės repliką, kad mokyklos gali nuspręsti apmokėti savo darbuotojų COVID-19 testus, pedagogai sureagavo sakydami, kad mokyklos tam per mažai finansuojamos.

„Mokykloms finansavimas yra per menkas, kad jos padengtų PGR testų išlaidas. Jeigu jūs padėsite savivaldybėms, mokyklų steigėjams, duosite didesnį finansavimą, manau, tikrai nemaža dalis mokytojų pasinaudos galimybe, kad mokyklos jiems kompensuotų testavimą“, – siūlė vienas diskusijoje dalyvavęs ilgametis pedagogas.

Tam pritarė ir Seimo narė, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos narė Vilija Targamadzė: „Mano supratimu, reikėtų ieškoti galimybių savivaldybėse ir nacionaliniu lygmeniu už testavimą sumokėti, nes mokytojų atlyginimas nėra toks didelis“.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Janina stebėjosi, kodėl mokytojai patys turi mokėti ir už antikūnų testus.

„Mes nuėjome, mūsų įstaigos darbuotojos, už savo pinigus visos pasitikrinome, gal kartais mes jau prasirgome. Ir niekas nesumokėjo mums, už savus pinigus. Pasirodo, niekas nesirgę – visi metai darbe. O dar būna taip, kad po kažkurio laiko sužinai, kad šeimose yra sergančių žmonių, o vaikai eina į įstaigą, į tą grupę“, – pasakojo Janina.

Čia pat Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja, pedagogė Erika Leiputė-Stundžienė ministrės klausė, kas nutiks švietimo sistemai, jei skiepytis ir testuotis nesutinkantys mokytojai neateis į darbą.

„Jūs minėjote, kad vakcinuotų ir persirgusių mokytojų yra apie 80 proc. Vadinasi, apie 20 proc. yra tų mokytojų, kurie šiuo metu testuojasi, bet nesivakcinuoja.

Klausimas toks, jeigu 20 proc. švietimo darbuotojų – tai sudarytų apie 6 tūkst. – kaip jūs įsivaizduojate, jeigu tie 6 tūkst. nuspręs nesivakcinuoti už savo pinigus, kaip jūs, kaip ministerija, kokius žingsnius darysite, kad užtikrintumėte mokinių ugdymą, jei tie mokytojai nesitestuos ir išeis iš darbo?“ – klausė E. Leiputė-Stundžienė.

Tačiau, anot J. Šiugždinienės, toks scenarijus net nėra svarstomas, tikintis, kad pedagogai bus sąmoningi ir vakcinuosis bei testuosis.

„Kolegos, aš labai tikiu mokytojų sąmoningumu. Aš manau, kad mokytojai ir vakcinuosis, ir testuosis. Tikiu, kad taip bus. Net nenoriu svarstyti tokio varianto, kad gali tiek daug, tokia didelė dalis likti nesivakcinavusi ir nesitestuoti.

Nes tai yra visų mūsų saugumas. Mes turime šiuo metu skatinti mokytojus ir tėvus tą suprasti ir vakcinuotis. Jeigu jau vakcinuotis negalima, tai testuotis. Mes kalbame apie visuomenės sveikatą, apie mūsų visų gyvenimą“, – sakė J. Šiugždinienė.

Portalas tv3.lt primena, kad imuniteto neįgijusiems darbuotojams Vyriausybės nustatyta tvarka privaloma reguliariai testuotis. Nepasiskiepiję ir nepersirgę švietimo įstaigų darbuotojai, dirbantys kontaktinį darbą, turi prieš grįždami į darbą ir vėliau periodiškai kas 7–10 dienų testuotis.

Už testus mokės ir visi kiti

Nuo šios savaitės koronaviruso testai galimybių pasui gauti tampa mokami, tačiau išimtys bus taikomos dėl medicininių priežasčių negalintiesiems skiepytis ir nėščiosioms.

„Šeimos gydytojas arba alergologas nustato, ar žmogus yra alergiškas kuriai nors iš vakcinos sudedamųjų dalų. Tuomet įvedamas specialus kodas į jo e.sveikatos paskyrą ir žmogus registruojasi PGR testui – sistema atpažįsta jį kaip galintį testuotis nemokamai galimybių pasui“, – BNS anksčiau sakė sveikatos apsaugos ministro atstovė Aistė Šuksta.

Tuo metu nėščiosios, anot jos, mobiliajame punkte turės parodyti asmens dokumentą ir nėščiosios kortelę.

Visiems kitiems žmonėms, siekiantiems gauti galimybių pasą, valstybė testų nemokamai nebeatliks – jie tampa mokami. Be to, bus pripažįstami tik PGR tyrimai, jie galios 48 valandas.

Galimybių pasą gauti gali visi vyresni nei 16 metų paskiepyti, persirgę arba besitestuojantys žmonės. Persirgimo faktas nuo šiol gali būti patvirtintas ir antikūnų testu, jo atsakymas galios 60 dienų.

Nuo rugsėjo 13 dienos dauguma paslaugų galės būti teikiamos tik paskiepytiems, persirgusiems arba neigiamą testą turintiems žmonėms.