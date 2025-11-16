Mįslingos mirtys Panevėžio apskrityje: aptikti 4 žmonių kūnai

Anot jos, šeštadienį apie 12 val. Patrakių kaime aptiktas 1974 metais gimusio vyro kūnas. Pirminės apžiūros metu išorinių smurto žymių ant kūno nepastebėta.
Apie 12 val. 45 min. Panevėžyje, Dubogirio gatvėje, rastas 1977 metais gimusio vyro kūnas. Pirminės apžiūros metu išorinių smurto žymių ant kūno taip pat nepastebėta.
Apie 17 val. 40 min. Kaimiškio kaime rastas negyvas 1962 metais gimęs vyras, o sekmadienį 5 val. Rokiškyje, Sodų gatvėje – 1974 metais gimusio vyro kūnas. Ir ant jų kūnų pareigūnai smurto žymių neaptiko.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti.
