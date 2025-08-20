Mirė Klaipėdoje pro daugiabučio langą iškritęs vyras

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 3 val. 36 min. Klaipėdoje, Šiaulių gatvėje, per tarp 4-5 aukšto esantį daugiabučio namo langą, ant laiptinės stogo iškrito vyras (gim. 1975 m.). Jis buvo nuvežtas į ligoninę, kur apie 5 val. 5 min. mirė.
Įvykio aplinkybės tikslinamos. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
