Ministras nesupranta vežėjų grasinimo: „Kodėl Lietuvoje reikia protestuoti?“

Vidaus reikalų ministras siūlo vežėjams protestuoti ne Lietuvoje, o Baltarusijoje. O premjerė sako, kad vežėjai turėjo suprasti rizikas ir girdėti jos žodžius, kuomet kalbėjo, kad skrendant balionams, siena bus uždaryta.
Tiesa, ne visi vežėjai pyksta ant Vyriausybės. Tie, kurie dirba Vakarų rinkose tvirtina, kad jų kolegos patys kalti, susigundę didesniais pinigais rytuose. O kai kurie iš jų, vardan didesnių pinigų, net ir padeda rusams atsigabenti sankcionuotų prekių.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Nors A. Lukašenka vakar pavedė savo ministrui pradėti derybas su Lietuva dėl uždarytų pasienio punktų ir ten įstrigusių mūsų firmų vilkikų, bet iš Minsko į Vilnių atskriejo nepalanki žinia – baltarusiai atmetė jau trečią mūsų pagalbos prašymą, kad vilkikai grįžtų į Lietuvą.
„Yra gautas laiškas dėl derybų pradžios, tą laišką vertinsime ir darysime atitinkamus sprendimus“, – komentavo Ministrė Pirmininkė Inga Ruginienė.
Neigiamas baltarusių atsakymas vežėjus pasiekė tuo metu, kai jie rinkosi tartis, ką daryti ir kaip paspausti mūsų valdžią. Būtent Ruginienės Vyriausybę vežėjai laiko kalta dėl šios situacijos.
„Matote, kai padarytos klaidos, tai ją reikia kažkaip ištaisyti. Mes turėjome problemą balionų, dabar mes turime 3-4 problemas“, – sakė „Linavos“ prezidentas Erlandas Mikėnas.
Nors I. Ruginienė uždaryti pasienio punktus nusprendė, reaguodama į skraidančių balionus, bet gavosi taip, kad balionai skrenda toliau, o Baltarusijoje tiesiog įstrigo apie tūkstantis vilkikų iš Lietuvos.
„Kiek įstrigę jūsų mašinų šiuo metu Baltarusijoje? – 6 vilkikai ir 10 puspriekabių“, – įvardijo „Adro-trans“ vadovas Zdislavas Kolesnikas.
„Kiek jūsų sunkvežimių įstrigę ten, toje pusėje? – 18 dabar“, – sakė „VSK Litline“ vadovas Vidmandas Raišys.
„Apie 15 vilkikų ir 20 puspriekabių“, – tikino „Sontransa“ vienas iš vadovų Kšištofas Songinas.
Pyksta ant valdžios
Verslininkai pyksta ant valdžios. Sako, kad siena buvo uždaryta jų neperspėjus.
„Mus reikėjo įspėti, pavyzdžiui, prieš 2 mėnesius, kad atsitiko taip. Turite arba 1,5 mėnesio, pabaigti visus santykius, jeigu ne, tai jūs prisiimate atsakomybę“, – piktinosi „Adro-trans“ vadovas Z. Kolesnikas.
Premjerė kartoja, kad rekomendacija nevažiuoti į Baltarusiją galioja jau seniai. Tiek gyventojams, tiek ir įmonėms.
„Juridiniai asmenys nepaklausė tos rekomendacijos, dėl to jų yra valia ir visiška laisvė pasirinkti, bet jie turi įvertinti ir rizikas. Kad mes gyvename tokiame laikotarpyje, kad jeigu kyla grėsmė Lietuvai, mes imsimės griežtų sprendimų“, – teigė premjerė.
Tikina, kad dirba teisingai
Verslininkai pabrėžia, kad jie dirba sąžiningai, kuria ne tik darbo vietas, bet ir moka mokesčius valstybei. Ir grasina, kad jei Vyriausybė nesusitvarkys, galbūt imsis kelių blokados.
„Pasiryžęs tokiems veiksmams? – Turiu apie 100 vilkikų, aš pasiryžęs. – 100 vilkikų? — Aš pasiryžęs, jeigu reikės, savo vilkikus sukaupsiu“, – tarė „VSK Litline“ vadovas V. Raišys.
„Jeigu Lukašenka jų neišleidžia, jiems įjungia skaitliuką, jeigu taip reketininkų žargonu kalbėti, tai kodėl Lietuvoje reikia protestuoti?“ – šnekėjo vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Nors Baltarusijoje šiuo metu apie tūkstantis vilkikų, tačiau vairuotojų lietuvių mažuma – didžiąją dalį sudaro užsieniečiai, o dažniausiai tie patys baltarusiai.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
KIEK ESAMŲ IR BUVUSIŲ LR SEIMO NARIŲ AR JŲ GIMINAIČIŲ TURI PERVEŽIMO ĮMONES ? Kodėl žurnalistai to neatskleidžia ?
ištarti biški iš anksto,o ne vakar ir rytoj uždaryti.