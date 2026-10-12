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Ministras Kaunas ragina pasitikėti NATO: „Jeigu kas išdrįs atakuoti, busime pasiruošę atsakyti labai greitai“

2026-10-12 17:58 / šaltinis: ELTA
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2026-10-12 17:58
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Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ragina pasitikėti NATO gynybiniais pajėgumais ir tikina, kad užpuolimo atveju Aljansas atsakyti būtų pasiruošęs atsakyti „labai greitai“.

Rūdninkų karinio miestelio I etapo statybos darbų pristatymas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (23)

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ragina pasitikėti NATO gynybiniais pajėgumais ir tikina, kad užpuolimo atveju Aljansas atsakyti būtų pasiruošęs atsakyti „labai greitai“.

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„NATO pajėgos yra stiprios kaip niekada anksčiau ir jeigu kas išdrįs atakuoti, būsime pasiruošę atsakyti labai greitai“, – savo „Facebook“ paskyroje pirmadienį skelbė ministras.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Robertas Kaunas susitiko su G. Nausėda

Kaunas: pirminis NATO tikslas – atgrasymas be konflikto

NATO pajėgų Europoje vyriausiasis vadas, JAV generolas Alexusas Grynkewichius Varšuvos saugumo forume pareiškė, kad Aljansas „sustabdytų, nuslopintų ir sužlugdytų“ bet kokį išpuolį prieš savo nares, taip perspėdamas Rusiją.

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Taip NATO pajėgų vadas kalbėjo stiprėjant nuogąstavimams dėl Maskvos keliamos grėsmės.

Anot R. Kauno, pirminis NATO tikslas yra atgrasymas be konflikto.

„Stengiamės užkardyti visas atakas vos aptikę jų pėdsakus, sustabdyti Rusijos pajėgas dar prie sienų. Varšuvos saugumo forume (tai – ELTA) pabrėžė NATO pajėgų Europoje vadovas Alexusas G. Grynkewichius“, – rašė jis.

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„Asmeninio pokalbio metu pakviečiau Alexusą G. Grynkewichių atvykti į Lietuvą artimiausiu metu čia atvykstant JAV kariams. JAV pajėgos yra ir rytiniame NATO sparne, todėl daugiau pasitikėkime Aljansu“, – ragino ministras.

Anot R. Kauno, pagal NATO planus, priešakinės pajėgos agresorės pajėgas blokuotų prie sienos, oro ir jūrų pajėgumai padėtų prislopinti judančias priešo pajėgas. 

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Agresijai tęsiantis numatoma naudoti dirbtinio intelekto (DI) sistemas ir pažangiąsias technologijas bei smūgiuoti giliai į priešo teritoriją, atakuojant priešui svarbius taikinius. 

Kaip skelbė ELTA, Varšuvos saugumo forume NATO pajėgų Europoje vyriausiasis vadas A. Grynkewichius išsamiau pristatė tai, ką pavadino savo „pergalės teorija“ ginkluotam išpuoliui prieš Aljansą atremti, didėjant susirūpinimui dėl, anot Vakarų pareigūnų, Maskvos vykdomos „hibridinės“ diversijų ir kišimosi kampanijos.

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Pastaraisiais mėnesiais sustiprėjo nuogąstavimai, kad Kremlius intensyvina veiksmus Europoje, nes būta didelio atgarsio sulaukusių incidentų, įskaitant drono su sprogmenimis radybas viename Vokietijos oro uoste.

A. Grynkewichius sakė, kad NATO sąjungininkės, turėdamos įrodymų, turėtų nedelsdamos įvardyti Rusiją kaip atsakingą šalį ir aiškiai parodyti Maskvai, jog ji negali peržengti tam tikrų ribų.

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