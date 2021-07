Ministras Gentvilas iš ūkio: „Mėšlo tvarkymas – tik dalelė vandenų taršos problemos, didysis iššūkis – trąšos“

Pasak ministro, tokiais specifiniais klausimais, kaip mėšlo tvarkymas, neužtenka pasirašyti potvarkius – būtina pačiam patirti, kaip veikia gamtiniai procesai gyvulininkystės srityje ir kodėl traukiasi gyvulius auginantys šalies ūkiai.

„Aplinkos ministerijos pozicija vienareikšmė – teisinis reguliavimas turi būti aiškus ir tikslus, kad įgyvendintume Nitratų direktyvos nuostatas“, – sakė Simonas Gentvilas, apsilankęs Kuršėnų žemės ūkio bendrovėje, kur apžiūrėjo, kaip laikomi galvijai, tvarkomas mėšlas.

Dabar, ministro žodžiais, yra reali grėsmė, kad Lietuvai gali būti pritaikytos sankcijos už tai, kad didele dalimi dėl problemų žemės ūkio sektoriuje Nitratų direktyva įgyvendinama netinkamai. Pavyzdžiui, dabartiniai reikalavimai, kaip laikyti mėšlą rietuvėse, yra per siauri. Be to, nėra kontroliuojama, kaip jų laikomasi. Tenka konstatuoti, kad šiuo metu didžioji vandens taršos problema yra mineralinės, ypač azoto, trąšos.