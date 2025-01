Ministras apie Baltijos jūroje pasikartojančius incidentus: „Europos Sąjunga čia turi rodyti raumenį“

„Pažeidei infrastruktūrą – galbūt ir netyčia, bet mes ateisime pas tave ir išsiaiškinsime, kas ten buvo. Ir jeigu tu tai padarei tyčia, bus visos atsako priemonės. Europos Sąjunga čia turi rodyti raumenį“, – pirmadienį Briuselyje vykstant Europos Sąjungos (ES) Užsienio reikalų tarybai žurnalistams sakė K. Budrys.

Tiesa, pabrėžė jis, reaguojant į incidentus svarbus ir atribucijos klausimas – šiuo atveju šalies diplomatijos vadovas paragino palaukti tyrimo išvadų.

„Šios dienos vakare turėtų būti atsakymas, ar visus laivus, kurie galimai vakar buvo tame rajone, kur įvyko pažeidimas, mes turime sulaikę ir ar vykdome tyrimą jų visų atžvilgiu. Ir tada jau nuo čia galėsime statyti į priekį“, – dėstė jis.

Visgi, kylančios rizikos ir strategiškai svarbios infrastruktūros pažeidžiamumas, pabrėžė ministras, reikalauja šalis imtis papildomų veiksmų.

„Tai, kad infrastruktūra yra pažeidžiama, kad mes patiriame nuostolių, kad mes turime ieškoti kitokių būdų, kaip perduoti duomenis, esame didesnėje rizikoje dėl elektros tiekimo – mus verčia imtis papildomų priemonių. Tai kaip minimum didinti patruliavimą ir stebėti, kas yra jūroje, ir aštrinti priemones, kaip mes tuos laivus galų gale sustabdome“, – akcentavo K. Budrys.

Sekmadienio rytą paaiškėjus, kad Baltijos jūroje buvo pažeistas Latvijos valstybinio radijo ir televizijos centro (LVRTC) povandeninis optinis kabelis, ministras K. Budrys pažymėjo, jog Lietuva situaciją vertina labai rimtai. Be to, anot jo, pastaruoju metu dažnėjant panašiems incidentams, nebegalima to vertinti kaip atsitiktinių įvykių.

ELTA primena, kad panašus incidentas fiksuotas pernai per Kalėdas, kai nustojo veikti Baltijos jūroje esantys povandeniniai elektros ir telekomunikacijų kabeliai, jungiantys Suomiją ir Estiją.

Preliminariais Suomijos pareigūnų duomenimis, pagrindinė elektros jungties „EstLink 2“ gedimo versija – sabotažas, kadangi gruodžio 25 dieną be elektros jungties buvo nutraukti dar 3 kabeliai jūroje.

Lapkritį Baltijos jūroje taip pat fiksuotas panašus incidentas, kai buvo nutraukti du telekomunikacijų kabeliai tarp Švedijos ir Lietuvos bei tarp Suomijos ir Vokietijos. Manoma, kad juos specialiai nutraukė Kinijos laivas „Yi Peng 3“, kuris tuo metu plaukė Baltijos jūroje netoli incidento vietos.