Tokią galimybę numato keli teisės aktai. Civiliniame kodekse numatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamosios lėšos skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus.
Statybos įstatyme nurodyta, kad statiniai turi atitikti esminius statinių reikalavimus ir būti tinkamai prižiūrimi. Tarp šių reikalavimų yra ir saugus statinio naudojimas.
„Vadinasi, daugiabučių namų kaupiamosios lėšos gali būti naudojamos ir gyventojų saugumui. Tai apima priemones, kurios padeda greitai ir tinkamai patekti į name esančią priedangą, pavyzdžiui, nuotolinio atrakinimo sistemas“, – nurodo Aplinkos ministerija.
Automatinis priedangų atrakinimo klausimas
Automatinis priedangų atrakinimo klausimas tapo ypač aktualus po lapkričio 11-osios naktį dalyje Lietuvos paskelbto oro pavojaus dėl įskridusių dronų. Tuomet paaiškėjo, kad nemaža dalis priedangų naktį neveikia, nes yra užrakintos ir būtina rasti būdus jas atrakinti automatiškai.
Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius Vidaus reikalų ministerijai pavedė iki lapkričio pabaigos pateikti konkrečius sprendimus, kuriais priedangos galėtų būti atrakinamas automatiškai. Šiam tikslui, anot premjero, bus numatytas papildomas finansavimas.
Šiuo metu Lietuvos savivaldybėse yra 6 645 priedangos, kuriose galėtų slėptis apie 1,6 mln. žmonių – 57 proc. šalies gyventojų.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.