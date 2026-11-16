Sporto bendruomenė įteikė kreipimąsi ministerijai

Sporto bendruomenė teigia nepritarianti ministerijos siūlymui papildomus apie 2 mln. eurų paskirstyti pagal iš anksto nustatytas sporto šakų grupių proporcijas: 65 proc. – komandinėms, 20 proc. – techninėms ir 15 proc. – individualiosioms, dvikovinėms bei kitoms sporto šakoms.
Autorių teigimu, lėšų paskirstymas nepagrįstas objektyviais kriterijais
Kreipimosi autoriai pabrėžia, kad toks lėšų paskirstymas nėra pagrįstas sportiniais rezultatais ar objektyviais kriterijais, todėl jie reikalauja papildomą finansavimą visoms federacijoms skirstyti proporcingai, vadovaujantis galiojančia finansavimo tvarka.
Anot švietimo, mokslo ir sporto viceministro Giedriaus Grybausko, dalis sporto federacijų atstovų sąmoningai nepritaria bet kokiems inicijuojamiems pokyčiams.
„Aš turiu tokių įtarimų, kad daliai federacijų bet kokie dalykai, kurie peržiūri tvarkas ir sprendžia problemas, yra nepatogūs, nes jiems labai gerai gyventi. Deja, bet reikia pripažinti šiandien, po dvejų metų darbo, kad dalis federacijų nepritaria kūrybiniam darbui, problemų ieškojimui, bet tiesiog griauna bet kokias iniciatyvas“, – žurnalistams pirmadienį teigė viceministras.
„Mes šiandien kalbame apie galimybę pirmą kartą spręsti techninių sporto šakų ir komandinių sporto šakų problematikas, nes priėjome prie to taško, kad pradėjo komandinės sporto šakos federacijose bankrutuoti. Pas mus šiais metais kreipėsi viena ar dvi federacijos, kurios turi rimtų problemų. Ir ne dėl to, kad jų rezultatai prastesni, bet dėl to, kad tiesiog komandinėms sporto šakoms labai sudėtinga nuvesti komandas iki atrankos kriterijų, nes tiesiog neužtenka lėšų“, – pabrėžė jis.
Papildomo finansavimo modelis diskutuotas darbo grupėje
ŠMSM nurodo, kad šiuo metu įsakymo projektas dėl Sporto programų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo, kuriame siūloma įtraukti skyrių dėl einamaisiais metais vykdomų sporto programų papildomo finansavimo tvarkos yra derinimo stadijoje ir nėra patvirtintas. Taip pat nėra patvirtinta ir konkreti šiemet galimai papildomai skiriamų lėšų suma.
Anot ŠMSM, siūlomas papildomo finansavimo modelis buvo aptartas darbo grupėje, kurioje dalyvavo sporto šakų federacijų skėtinių organizacijų, sportininkų, savivaldybių ir sporto mokslo atstovai.
Pagal projektą, jeigu jis būtų patvirtintas ir atsirastų papildomų lėšų, 8,6 proc. jų būtų skiriama neįgaliųjų sporto organizacijų programoms, o likę 91,4 proc. – olimpinių ir neolimpinių sporto šakų federacijoms. Šios proporcijos būtų taikomos tik papildomam finansavimui.
Ministerijos siūlymu, iš olimpinių ir neolimpinių sporto šakų federacijoms numatytos dalies 59 proc. lėšų tektų komandiniams sporto žaidimams, 18 proc. – techninėms sporto šakoms, o 14 proc. – individualiosioms, dvikovinėms ir kitoms sporto šakoms.
ŠMSM teigimu, tokį paskirstymą lemia skirtinga sporto šakų specifika ir šiuo metu susiklosčiusi finansavimo disproporcija. Šiuo metu komandinės sporto šakos gauna 27 proc. valstybės finansavimo – tris kartus mažiau nei individualiosios sporto šakos, nurodo ministerija.
ŠMSM pabrėžia, kad siūlomas modelis nesumažintų kitoms sporto šakoms skiriamo bendro finansavimo – papildomos lėšos būtų skirstomos ne kitų sporto šakų sąskaita.
Projekte numatyta, kad komandiniams sporto žaidimams skirta papildomo finansavimo dalis tarp šios grupės federacijų būtų paskirstoma proporcingai jų jau gaunamam einamųjų metų valstybės finansavimui.
Jeigu įsakymas būtų patvirtintas, federacijos turėtų teikti prašymus ir pagrįsti papildomų lėšų poreikį bei jų panaudojimą. Finansavimas galėtų būti skiriamas jau suplanuotoms, bet dėl lėšų trūkumo neįgyvendinamoms priemonėms arba naujoms priemonėms, kurių poreikio iš anksto nebuvo galima numatyti.
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