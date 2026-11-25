Tokią galutinę subendrintą bausmę spalio pabaigoje vyrui patvirtino Kauno apylinkės teismas, tenkinęs Pravieniškių 1-ojo kalėjimo teikimą. Bausmės pradžia skaičiuojama nuo lapkričio 25-osios, aukštesniajam teismui priėmus neskundžiamą nutartį.
A. Ulvidui subendrinti įsiteisėję praėjusių metų gruodžio 18 dienos, liepos 28 dienos ir balandžio 9 dienos nuosprendžiai, kuriais buvo skirtos atitinkamai pusantrų metų, šešių metų ir devynių mėnesių bei dvejų metų ir penkių mėnesių laisvės atėmimo bausmės.
Šiose bylose vyras nuteistas iš viso dėl 39 mergaičių tvirkinimo. Byloje, kurioje skirtas griežčiausias įkalinimas, buvo 25 nukentėjusiosios.
A. Ulvidas skundė jam nepalankius teismų sprendimus, savo poziciją, be kita ko, grįsdamas psichikos sutrikimu – polinkiu nuogintis. Teisėsaugos ir teismų vertinimu, jis tvirkinimą šokdamas nepilnametėms apnuogintais lytiniais organais atliko valingai.
Nuteistasis skundu prašė pakeisti bausmių bendrinimo būdą, dėl idealios veikų sutapties didžiausia iš bausmių apimant mažesnes, arba prie didžiausios bausmės pridedant nežymias kitų bausmių dalis.
Vyras taip pat prašė bausmių bendrinimą atidėti iki galutinių kasacinio teismo sprendimų, dvi bylas šiuo metu nagrinėjant Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
Kauno apygardos teismas padarė išvadą, kad nutartis dėl beveik dešimties metų laisvės atėmimo A. Ulvidui „yra teisėta ir pagrįsta, todėl ją keisti skunde nurodytais motyvais nėra jokio teisinio pagrindo“.
Skiriant tokią bausmę, anot aukštesniojo teismo, atsižvelgta į veikų padarymo aplinkybes, pobūdį ir pavojingumą, nuteistojo neprisipažinimą, nesigailėjimą, darė naujus tvirkinimus neišnykus teistumui.
„Laisvės atėmimo devyneriems metams devyniems mėnesiams bausmė nėra aiškiai per griežta, yra teisinga ir proporcinga padarytų nusikalstamų veikų bei nuteistojo pavojingumui, todėl ją dar labiau švelninti nuteistojo skundo argumentais nėra jokio teisinio pagrindo“, – konstatavo apygardos teismas.
Jis taip pat atmetė argumentus dėl idealios nusikaltimų sutapties, pažymėjęs, kad veikos padarytos skirtingu laiku, jas skiria pakankamai didelis laiko tarpas, nenustatyta, kad veikos padarytos įgyvendinant bendrą sumanymą.
„Tai, kad priimtas procesinis sprendimas netenkina nuteistojo lūkesčių, nedaro jo neteisėtu ir nepagrįstu bei nerodo teismo šališkumo nuteistojo atžvilgiu“, – pabrėžė teismas.
Jo išvadų nepakeitė ir argumentai dėl kasacine tvarka nagrinėjamų bylų, A. Ulvidui apskundus 2025 metų liepos ir gruodžio nuosprendžius. Šiose bylose Aukščiausiasis Teismas sprendimus ketina skelbti gruodį.
Vyras ne kartą teistas už jaunesnių nei 16-os metų amžiaus asmenų tvirkinimą, pornografijos laikymą, taip pat Lenkijoje teistas dėl vagystės.
Vienoje byloje pernai birželį A. Ulvidas buvo išteisintas, jam galėjus nežinoti apie trijų jaunesnių nei 16-os nukentėjusiųjų amžių.
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