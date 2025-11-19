 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Mergaitės pagrobimo byloje negavus skundų, įsiteisėjo Filipavičiui skirta laisvės atėmimo bausmė

2025-11-19 14:46 / šaltinis: ELTA
2025-11-19 14:46

Kauno apygardos teismui negavus apeliacinių skundų byloje dėl mergaitės pagrobimo laikinojoje sostinėje, įsigaliojo Gediminui Filipavičiui skirta 20 metų laisvės atėmimo bausmė.

Gediminas Filipavičius

Kauno apygardos teismui negavus apeliacinių skundų byloje dėl mergaitės pagrobimo laikinojoje sostinėje, įsigaliojo Gediminui Filipavičiui skirta 20 metų laisvės atėmimo bausmė.

0

„Apeliacinių skundų byloje negauta. Teismo nuosprendis įsiteisėjo lapkričio 14 dieną ir atiduotas vykdyti lapkričio 17 dieną“, – Eltai trečiadienį sakė Kauno apygardos teismo atstovė Eglė Mažuolė.

Teismo atstovė teigė, kad G. Filipavičius dar gali teismo prašyti atnaujinti terminą apeliaciniam skundui pateikti, jeigu to nepadarė dėl svarbių priežasčių.

Teismo nuosprendis byloje yra perduotas vykdyti Lietuvos kalėjimų tarnybai. Ši nutars, kur bus kalinamas G. Filipavičius. Vyras bylos nagrinėjimo metu buvo suimtas.

Kauno apygardos teismas spalį už 9 metų mergaitės pagrobimą ir kitus nusikaltimus G. Filipavičių pripažino kaltu ir skyrė jam 20 metų kalėjimo.

Teismas nutarė nukentėjusiai mergaitei iš G. Filipavičiaus priteisti 70 tūkst. eurų neturtinės žalos, taip pat po 15 tūkst. eurų neturtinės žalos priteista kiekvienam iš mergaitės tėvų.

Vyrui buvo inkriminuota 13 nusikalstamų veikų, teismas kaltu G. Filipavičių pripažino dėl 10 nusikaltimų. 

ELTA primena, kad G. Filipavičius kaltinamas pernai sausį Kaune pagrobęs į parduotuvę išėjusią mažametę. Vaikas pagrobtas iš viešojo transporto stotelės sausio 7 dieną, o surastas po dviejų parų garaže, Technikos gatvėje. Kartu su ja rastas ir pagrobėjas.

Mergaitės visame Kaune ieškojo šimtai žmonių. Vaiką sėkmingai pavyko surasti, pareigūnams peržiūrėjus vaizdo įrašus, apklausus liudytojus ir surinkus kitą informaciją.

Po vaiko išlaisvinimo tuometinis Kauno policijos vadovas Mindaugas Baršys teigė, kad garažas, kuriame buvo laikyta mergaitė, buvo „šiek tiek pritaikytas“ įkaito laikymui. 

Lapkritį pranešta, kad prokuratūra teismui perduoda dar vieną G. Filipavičiaus bylą, kurioje vyras kaltinamas įvykdęs seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš dvi moteris, ribojęs jų laisvę. Jam taip pat pareikšti kaltinimai ir dėl neteisėto disponavimo psichotropinėmis medžiagomis.

Naujoje byloje G. Filipavičius kaltinamas įvykdęs 12 nusikalstamų veikų.

