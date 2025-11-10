Baigtas ikiteisminis tyrimas dėl Gedimino Filipavičiaus nusikaltimų: štai kokia griežiausia bausmė gresia

Ikiteisminio tyrimo metu surinktais duomenimis, kaltinamasis G. Filipavičius nusikalstamas veikas įvykdė 2023 metais Kauno mieste. Nuo G. Filipavičiaus, įtariama, įvykdytų nusikalstamų veikų nukentėjo dvi moterys, kurios šioje byloje yra pripažintos nukentėjusiosiomis.
„Policijos pareigūnams kratos asmens garaže metu suradus bei išėmus kelias dešimtis tablečių su psichotropinėmis medžiagomis, G. Filipavičiui taip pat pateikti kaltinimai dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų neteisėto laikymo, neturint tikslo jas platinti. Už inkriminuotas nusikalstamas veikas Baudžiamajame kodekse numatyta griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki 7 metų“, – nurodoma pranešime.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras. Tyrimą atliko Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai.
Baudžiamoji byla perduodama nagrinėti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams.
Vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas nėra įrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
