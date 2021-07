Merai įvertino Armonaitės siūlymą riboti paslaugas nepasiskiepijusiems: su savais elgiasi prasčiau nei su pabėgėliais

Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė antradienį teigė, kad rudenį gali atsirasti papildomi ribojimai vakcinuotis nesutikusiems gyventojams. Anot jos, nepasiskiepijusiems asmenims gali būti apribotas patekimas į maitinimo įstaigas, parduotuves, galimybė pasinaudoti kai kuriomis aptarnavimo paslaugomis.

Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė vertindama šį A. Armonaitės teigia, kad valdantieji su savo šalies piliečiais elgiasi prasčiau nei su pabėgėliais, ir svarsto, ar ateityje nebalsuojantys už Tėvynės sąjungą-Lietuvos krikščionis demokratus (TS-LKD) galės gauti būtiniausių produktų.

„Pabėgėlius dabartinė valdžia priiminėja išskiestomis rankomis, pabėgėliai gali nesiskiepyti ir turėti sau tokią teisę. Kaip žiniasklaida rašė – du ar keturi migrantai pasiskiepijo, kiti – atsisakė. Kodėl jiems nėra jokių sankcijų? Prieš mūsų tautą, prieš mūsų žmones jie gali šokti su įvairiais reikalavimais. Jie gali nesiskiepyti, kakoti ir sisioti į maisto dėžutes grąžinant jas mūsų virėjams – jokių sankcijų jiems nėra.

Mūsų nepasiskiepiję žmonės grasinami būti neįleistais į parduotuves. Nebalsuosi už konservatorius, turbūt negausi duonos ir vandens,“ – naujienų portalui tv3.lt svarsto ji.

Valdantieji pradėjo rūšiuoti žmones?

Šiaulių miesto meras Artūras Visockas samprotauja, kad valdantieji nenorėdami taikiai susikalbėti su žmonėmis pradėjo juos rūšiuoti ir tai, anot jo, yra didelė bėda.

REKLAMA

„Tie nevykėliai ir tie vykėliai. Vykėliai yra tie, kurie skiepijasi, o nevykėliai – tie, kurie nesiskiepija. Valdantieji pamiršo, kad kai nustūmi žmogų nuo savęs, tau susikalbėti su juo ateityje bus dar sunkiau.

Dabar norima pasiekti žmones nekalbant apie tai, kas jiems neaišku. <…> Vyriausybės klaidos yra tokios didelės, kad dabar neliko kitos išeities, tik taikyti jėgos principą, ką ir daro“, – sako A. Visockas.

Meras taip pat siūlo A. Armonaitei nesisvaidyti teiginiais, kurių iki galo iškart nepaaiškina, nes žmonėms tai kelia sumaištį. Jo nuomone, informaciją jautriomis temomis reikia teikti tik tada, kai žinomos visos detalės.

„Žmonės pradeda uždavinėti sau klausimus, į kuriuos neturi atsakymo. Tarkime, daugybė parduotuvių yra prekybos centruose. Nejaugi įėjus į prekybos centrą bus neįleista į maisto prekių parduotuvę ar į vaistinę? Jeigu kalba bendrai apie parduotuves, tai žmonės ir kelia klausimus.<…> Kitaip tariant, reikia apgalvoti, ką darai ir ką sakai, kad tai būtų logiškai pagrįsta, kad žmonėms nereiktų kelti papildomų klausimų.“, – pabrėžia jis.

Teisėtyrininkas konstitucionalistas Vytautas Sinkevičius su naujienų portalu tv3.lt aptardamas šiuos galimus ribojimus sako, kad visi taikomi ribojimai turi būti proporcingi ir vertinami pagal tai, kiek jie yra pagrįsti.

„Nemanau, kad bus draudžiama įeiti į parduotuvę be Galimybių paso, nes tai būtų neproporcinga, bet jeigu be jo nebus leista įeiti į parodą, koncertą, naktinį klubą, tai tokie ribojimai galimi ir būtų visiškai proporcingi. Kiekvieną ribojimą reikia vertinti atskirai – ar jis yra pagrįstas, ar jis nėra per daug griežtas, ar galima to paties tikslo pasiekti mažiau ribojančiomis priemonėmis.

Tarp siekiamo visuomeninio, Konstitucinio tikslo – apsaugoti visuomenę nuo viruso plitimo ir panašiai, turi būti ir protinga proporcija. Negalima naudoti priemonių, kurios riboja daugiau negu reikia visuomeniškai pagrįstam tikslui pasiekti“, – teigia jis.

REKLAMA

Nepalaikytų idėjos skiepyti nuo COVID-19 bet kur

Naujienų portalas tv3.lt jau rašė, kad A. Armonaitė taip pat pasisako už tai, kad būtų žmonės būtų vakcinuojami kuo daugiau vietų, pavyzdžiui, baruose ar paplūdimiuose.

„Aš tai už, galime kalbėti su Sveikatos ministerija, skiepyti baruose, paplūdimiuose, visur, aš už“, – ministrė.

A. Visockas kelią klausimą, kam vakcinacijos pradžioje buvo keliami aukšti higienos reikalavimai įsirengiant ne tik skiepų kabinas, bet ir skiepijimo centrus, jeigu dabar siūloma vakcinuoti žmones bet kur, „kad ir gatvėje“.

„Vien čia logika nutrūksta. Seniai buvo aišku, kad vakcinavimas nėra sudėtingas procesas, kad tai galima daryti ir vaistinėse, ir darbe, nes kas čia tokio – ateini su adatėle, įduri ir užklijuoji pleistriuką. Kam čia reikia ypatingų sąlygų? Reikėjo nuo pradžių tai traktuoti“, – sako A. Viscokas.

Ragina tartis su merais

Tiek Širvintų rajono, tiek Šiaulių savivaldybės merai vieningi – tikina, kad Vyriausybė privalo kalbėtis su savivaldomis ne tik tada, kai jau būna per vėlu, bet ir prieš pradedant spręsti kilusias problemas.

„Mes, merai, turime savo nuomonę, dirbame savo darbus, sudarome žmonėms galimybes skiepytis, jeigu jie nori. <…> Reikia kalbėti ir su žmonėmis ir su merais, kokios yra galimybės, o ne iškart grįžus po atostogų „TikTok‘ą“ sušokti – sakyti, kad neįleis į parduotuvę, nesuteiks vienos ar kitos paslaugos. Automatiškai žmonėms atsiranda priešprieša – tai Klaipėdos šventė kalta, tai dar kažkas, bet ne jie“, – teigia Ž. Pinskuvienė.

„Dabar jau kviesk nekvietęs, žmonės supriešinti ir pernelyg didelė žmonių grupė yra pasiųsta į upelį, todėl norint sugrąžinti juos į krantą reikėtų dėti milžiniškas pastangas, kurios užtrūktų. Tam laiko nebėra ir Vyriausybė pradeda tai suprasti“, – sako A. Viscokas.

Šalyje pirmąja vakcinos doze nuo koronaviruso paskiepyta 49,14 proc. gyventojų.