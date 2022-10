Meno mylėtojo patarimai: ką verta pamatyti šį rudenį

Parodos

Jei šiais metais nenuvykote į jau 59-ąjį kartą organizuojamą tarptautinę Venecijos meno bienalę (nors vis dar galite – ji veiks iki lapkričio 27 dienos), jos metu pristatytų parodų autorių, tokių kaip Marlene Dumas, Anselm Kiefer, Bruce Nauman, Joseph Beuys, kūrinius galite pamatyti Vilniuje. Mo muziejuje veikia nauja paroda „Susitikimas, kurio nebuvo“, kurioje kviečiama pasvarstyti, kas nutiktų, jei daugelį dešimtmečių vienas nuo kito per prievartą atskirti pasauliai vieną dieną susitiktų? Net nedrąsius muziejų lankytojus paroda įtrauks, bet neišvargins

Kaunui 2022 metai labai svarbūs ir kol dar 2022-ieji nesibaigė, nepraleiskite progos aplankyti visuomet kultūrą puoselėjusią Lietuvos laikinąją sostinę.

Viena pagrindinių visų metų paroda – pasaulinio pripažinimo sulaukusio William Kentridge paroda Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje „Tai, ko nepamename“ (iki lapkričio 30 d.) bei Yoko Ono paroda Kauno paveikslų galerijoje „Laisvės pažinimo sodas“ (iki gruodžio 4 dienos) – pabūkite žaismingi!

Kaune neaplenkite Kauno centriniame pašte iki lapkričio 13 dienos veiksiančios OSTRALE šiuolaikinio meno parodos, kurioje pristatoma kūrinių dalis iš 2021 metais Dresdene vykusios OSTRALE bienalės BREATHTURN (Kvėpavimo posūkis).

Artėjant Visų Šventųjų dienai bei Vėlinėms, kaip niekad susimąstome apie savo egzistencijos prasmę. Holokaustas sudegino labai daug žmonių likimų, – Kaune pamatykite iš arti:

menininkės Jenny Kagan parodą „Iš tamsos“ , kurioje dalijamasi menininkės tėvų pasakojimais apie jų išgyvenimus Kaune Holokausto metais. Paroda, tiesa, veiks tik iki spalio 30 dienos pastate adresu Gimnazijos g. 4 Kaune šalia Istorinės LR Prezidentūros;

, kurioje dalijamasi menininkės tėvų pasakojimais apie jų išgyvenimus Kaune Holokausto metais. Paroda, tiesa, veiks tik iki spalio 30 dienos pastate adresu Gimnazijos g. 4 Kaune šalia Istorinės LR Prezidentūros; litvakų kilmės menininkas Bruce’as Clarke’as (Prancūzija) Kauno IX forto muziejuje sukūrė dviejų dalių parodą „Tiems, kurie liko“, sudarytą iš sienų tapybos kūrinio „Kai buvome medžiai“ ir skulptūrinių objektų instaliacijos „Suvaržyti išgyvenusieji“ (paroda veiks iki kitų metų rugsėjo).

Jei jau lankysitės Kaune, verta dėmesio aplankyti nebekuriančios garsios litvakų kilmės britų fotografės Dorothy Bohm fotografijų parodą Kauno paveikslų galerijoje, kurioje eksponuojami juodai balti ir spalvoti, skirtingus menininkės kūrybos etapus iliustruojantys, estetiškai įspūdingi ir giliai žmogiški vaizdai. Paroda veiks iki lapkričio 13 dienos.

Kaune galerijoje „Meno parkas“ taip pat atidarytos dvi žmonių pojūčius bei įpročius analizuojančios parodos: Reginos Hübner paroda „Brangioji ląstele“ ir Anne-Sophie Emard ir Golnaz Behrouznia bendra paroda „Atskleistas neregėtas laikas“, veiks iki lapkričio 20 dienos.

Vilniuje Radvilų rūmų dailės muziejuje veikia paroda „Kada bus rytojus“ (angl. „When Will It Be Tomorrow“), kurioje pristatoma vengrų kilmės JAV fotografės Sylvios Plachy kūryba, įamžinanti ne tik Niujorko – miesto, kuriame menininkė gyvena ir dirba – kultūrą, socialinį gyvenimą, ryškias asmenybes bet ir vietas bei žmones visame pasaulyje. Paroda veiks iki 2023 metų sausio 8 dienos.

Skamba labai įdomiai: knygos meno – knygų iliustracijų paroda „O imago!“, ji veikia iki lapkričio 5 dienos Vilniaus grafikos meno centro galerijoje „Kairė–dešinė“.

Vilniuje galima susipažinti ne tik su šiuolaikinėmis knygų iliustracijomis, bet ir su animacinių filmų personažais, pieštinės animacijos kūrimu ir procesais parodoje „Gražina ir drakonas“ Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje (iki gruodžio 31 dienos).

Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje atidaryta didžiausia šiuolaikinės juvelyrikos meno paroda Lietuvoje – VI tarptautinė šiuolaikinės juvelyrikos ir metalo meno bienalė „METALOfonas: VIETOS ATMINTIS“, pristatanti daugiau nei šimto menininkų iš viso pasaulio kūrinius. Bienalę lydi ir kartu atidarytos dvi naujos personalinės parodos: Sigito Virpilaičio „Apie apyrankę“ pačiame Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje (veiks kaip ir pati bienalė iki 2023 m. vasario 28 d.) bei švedų juvelyrės Catarinos Hällzon „Grįžtu prie savo šaknų“ paroda galerijoje „Vilnensis“ (veiks iki lapkričio 30 dienos).

Spalio mėnesį galerijoje „Atletika“, Vilniuje pradėjo veikti menininkų Hanna Ijäs (Suomija) ir Bryndís Björnsdóttir (Dísa) (Islandija) paroda pavadinimu „Respawn“, pasakojanti apie žmoniją, žengiančią į naują erą. Parodos kuratoriai – Ignas Pavliukevičius ir dirbtinio intelekto kalbos modelis GPT3. Paroda veiks iki gruodžio 17 dienos.

Vilniuje šiuo metu veikia pasaulinio pripažinimo sulaukusi spaudos fotografijos paroda „World Press Photo“ (liet. „Pasaulio spaudos fotografija) nugalėtojų paroda, kurioje pristatoma daugiau nei 50 geriausių spaudos fotografijos darbų iš viso pasaulio, atspindinčių istorijas, kurios žiniasklaidoje skambėjo garsiausiai (veiks iki lapkričio 20 dienos „Kilo.Health“ erdvėje).

Energetikos ir technikos muziejaus Kondensatorių salėje vamzdynų fone iki gruodžio 4 dienos veikia grupės lietuvių menininkių paroda „Saudade“.

Architektūra

Lapkričio mėnesį vyks #29 pokalbių ciklas „Puikioji klaida“, kviečiantis susimąstyti, kodėl net ir architektūriniuose procesuose yra svarbu išmokti klysti bei atskleis, jog klaida žvelgiant iš laiko perspektyvos gali tapti ir didžiąja sėkme. Pokalbių ciklas lapkričio mėnesį vyks Nacionalinėje dailės galerijoje (NDG).

Teatras, šokis

Nacionaliniame Kauno dramos teatre pristatomas vieno žymiausių šiuolaikinių teatro režisierių, menininko Roberto Wilsono spektaklis „Dorianas“. Bilietų belikę tik paskutiniąją šių metų dieną.

Spalio mėnesį įvyko O. Koršunovo spektaklio „Liudijimai“ premjera. „Liudijimai“ – tai pagal tikrus kare Ukrainoje atsidūrusių moterų pasakojimus sukurtas dokumentinis spektaklis, kuris rodomas Lietuvos nacionaliniame dramos teatre lapkričio-gruodžio mėnesiais.

Naujas režisieriaus N. Jasinsko spektaklis Jaunimo teatre pagal autobiografišką Édouardo Louis romaną „Edžio pabaiga“, lapkričio 6 ir 8 dienomis.

Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre lapkričio 17-19 dienomis vyks nacionalinė premjera: kompozitoriaus Felikso Bajoro opera-baletas „Dievo avinėlis“, parašytas pagal to paties pavadinimo Rimanto Šavelio romaną 1982 m.

Vilniaus kultūros, sporto ir pramogų rūmų (VRM rūmai) erdvėse spalio 30 bei lapkričio 5 dienomis bus pristatyta Austėjos B. Vilkaitytės įvietintų šokio performansų dilogija „DIENA – NAKTIS“.

Šokis ir teatras vieno žymiausių Skandinavijos choreografų norvego J. Strømgreno spektaklyje (jis pats – spektaklio dramaturgas, režisierius ir choreografas) „Durys“, Lietuvos nacionaliniame dramos teatre gruodžio mėneį.

Kinas

Spalio mėnesį prasidėjo Jauno lenkų kino festivalis, kuris tęsis iki lapkričio 20 dienos. Filmai bus rodomi Vilniuje, Kaune, Mažeikiuose ir Šalčininkuose, o programą sudaro skirtingų kartų lenkų kūrėjų, skirtingų žanrų vaidybiniai ir dokumentiniai filmai, prie kurių atsiradimo prisidėjo Lenkijos televizija.

Lapkritį prasidės jau aštuntus metus organizuojamas Sporto kino festivalis. 2022-aisiais renginys vyks Vilniaus kino teatre „Pasaka“ kino teatruose lapkričio 3–10 dienomis ir bus parodyti 7 filmai apie įkvepiantį sportą, iš kurių 3 dokumentiniai ir 4 vaidybiniai.

Jei festivalis „Kino pavasaris“ vyksta pavasarį, tai kino ruduo kasmet nutinka Scanoramoje. Europos šalių kino forumas didžiuosiuose Lietuvos miestuose vyks lapkričio 10-20 dienomis. Nors festivalio filmų geografija jau seniai išsiplėtė už Skandinavijos ribų, tačiau kaskart atrinkti filmai kažkuo artimi skandinaviškam minimalizmui, pamatinių vertybių puoselėjimui bei meninės svarbos akcentavimui.

Muzika

Džiazo ir Niujorko mylėtojams nereikia pristatyti nei Daliaus Naujokaičio, nei Vladimiro Tarasovo. Spalio 28 d. muzikos klube „Tamsta“ įvyks dviejų būgnų virtuozų bendras koncertas „Drumming For Two“.

Iš Ukrainos kilęs legendinis duetas „5'nizza“ sugrįžta, – jų labai šviesios ir nuoširdžios muzikos koncertas spalio 29 d. menų fabrike „Loftas“.

Pasitinkant 2022 metų Europos šalių kino forumą „Scanorama“, Šv. Kotrynos bažnyčioje spalio 30 dieną Šv. Kristoforo orkestras kartu su „Scanorama“ pristato išskirtinį renginį – danų režisieriaus Carlo Theodoro Dreyerio nebyliojo kino šedevrą „Žanos d‘Ark aistra“ su specialiai jam sukurta kompozitoriaus Broniaus Kutavičiaus muzika.

Fortepijonų salone „Organum“ lapkričio 4 d. vyks M. Kotorovych (smuikas, Ukraina) ir A. Shutov (fortepijonas, Ukraina) romantinis F. Schuberto bei jo įkvėptos muzikos koncertas.

Vis dar iki pat lapkričio 6 dienos vyksta kasmetinis šiuolaikinės muzikos festivalis „Gaida“, laukia dar Ben Frost, brolių Jussen, Luko Geniušo ir kt. pasirodymai.

Lapkričio 7–8 dienomis į koncertus Vilniuje bei Kaune kviečia „Jauno džiazo dienos 2022”; Lietuvos džiazo kolektyvų – „Collaborative Jazz Septet“ bei „The Schwings Band“ pasirodymai lapkričio 7 dieną vyks J. Gruodžio konservatorijoje Kaune, o lapkričio 8 dieną Muzikos klube Tamsta, Vilniuje.

X tarptautinis M. K. Čiurlionio muzikos festivalis: rudens renginių ciklas Vilniuje vyks lapkričio 8-23 dienomis ir pristatys muzikus iš Australijos, Ispanijos, Italijos, JAV, Kubos, Latvijos, Vokietijos bei Lietuvos. Renginiai vyks Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, Valdovų rūmuose, Vilniaus rotušėje bei „Organum" koncertų salėje.

Išskirtinėje erdvėje, išskirtinis koncertas - Šv. Jonų bažnyčioje lapkričio 9 dieną koncertuos melancholiška atlikėja iš JAV Emma Ruth Rundle ir pristatys naujausią savo darbą „Engine of Hell”.

Graži kasmetinė „Klasika visiems“ tradicija su Vilniaus universiteto chorais „Virgo“, „Gaudeamus“ ir „Pro Musica“ bei Vilniaus Universiteto kameriniu orkestru pakviesti visus norinčius (ir aišku mokančius, kad ir savarankiškai) tapti jungtinio choro dalimi ir Šv. Jonų bažnyčioje atlikti bendrai parengtą kūrinį, - šias metais tai Wolfgang Amadeus Mozarto „Requiem“ (lapkričio 12 dieną).

Vincentz / Grisset / Christensen / Mogensen quartet pasirodymas gyvo džiazo klube „Jazz Cellar 11“ Vilniuje lapkričio 18 dieną pristatant naujai išleistą albumą „Going Easy“.

Improvizacinės muzikos erdvė „Improdimensija“ lapkričio 9 dieną kviečia į koncertą: The End: Sofia Jernberg, Mats Gustafsson, Kjetil Moster, Ander Hana, Borge Fjordheim, o lapkričio 30 dieną į: Jesper Zeuthen, Jacob Anderskov, Anders Vestergaard (Danija).

Kai Lietuvoje, kur jie reti svečiai dėl savo profesinio užimtumo, pasirodo pasaulyje pripažinti mūsų šalies menininkai, tai sunku surasti priežasčių jų nepamatyti, neišgirsti. Lapkričio 24 d. vienas ryškiausių šiandienos Lietuvos sopranų - Aušrinė Stundytė dainuos R. Straussą kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru, Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje.

Kaip pristato pats Tamsta klubas: originali House muzika, atliekama grupės iš JAV - Tortured Soul. Juodi kostiumai, balti marškiniai su kaklaraiščiais, būgnų lazdelės ir elektrinės gitaros rankose. Elegancija ir beprotybė. Romantika ir maištas. Tokie yra trys muzikos chuliganai iš Bruklino – „Tortured Soul“, - jie lapkričio 25 d dieną sugrįžta į Tamstą.

Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje lapkričio 27 dieną 7-ajame „Open to the World“ koncerte choras „Bel Canto“ pasirodys kartu su vienu geriausių ir populiariausių Švedijoje vyrų chorų „Zero8“, koncertuos daugiau nei 80 dviejų chorų dainininkų.

Jei dar nebuvote folko, regio ir elektroninės muzikos dueto Milky Chance koncerte, - jie sugrįžta į Vilnių, juose smagu tiek labai jauniems, tiek vyresniems (lapkričio 29 dieną, Compensa koncertų salėje).

Gal daug kam Imany vardas negirdėtas, bet jos daina „You Will Never Know“ tikrai bus pažįstama. Ji sugrįžta į Lietuvą ir gruodžio mėnesį surengs net du naujo turo „Voodoo Cello“ koncertus: vieną Vilniuje (gruodžio 2 dieną), kitą Palangoje (gruodžio 3 dieną).

Gruodžio 13 dieną Vilniuje (Compensa koncertų salėje) pagaliau vėl įvyks Bonobo pasirodymas. Bonobo su muzikantų grupe ir nauju šou atvyks pristatyti naujausio savo albumo „Fragments“, išleisto po penkerių metų pertraukos.

Kulinarija

Lapkričio 7-13 d. vyks 12-oji Lietuvos gastronomijos savaitė, kurios tema – „Skonių kelionės“. Gastronomijos savaitės restoranai rengia specialius degustacinius meniu.

Užupyje, Jono Meko skersvėjyje įsikūrė modernios japoniškos estetikos įkvėptas arbatos baras-studija „Yugen tea“ ir kaskart kviečia į japoniškos arbatos degustacijas.

Gražaus ir šildančio likusio rudens!

p.s. Visi atrinkti renginiai yra tik asmeninis pasirinkimas.