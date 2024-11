Meldžia padėti be namų likusiems gyventojams: po lėktuvo avarijos jie prarado viską

Tuo tarp socialiniuose tinkluose plinta pagalbos prašymai – prašo visų aukoti ką tik gali, laukiama ne tik piniginė parama, bet ir parama reikiamais daiktais, rūbais ar batais.

Pagalbos prašymai

Vienu iš pagalbos prašymų paremti nukentėjusias šeimas dalijasi ir Lietuvos lenkų harcerių (skautų) organizacija.

„Pirmadienį Vilniuje įvyko tragiška nelaimė – krovininis lėktuvas sudužo šalia gyvenamųjų namų. Su giliu liūdesiu pranešame, kad šio įvykio metu nukentėjo vieno iš mūsų harcerių šeima. Jie prarado viską, ką turėjo – namus ir visus asmeninius daiktus. Pokalbyje su skauto mama sužinojome, kad paauglys pirmiausia nerimavo dėl savo uniformos…

Kaip organizacija negalime likti abejingi šiai tragedijai. Kiekviena, net ir mažiausia parama, yra labai svarbi ir gali reikšmingai prisidėti prie jų padėties pagerinimo. Todėl nuoširdžiai kviečiame prisidėti – kartu galime padėti jiems atsitiesti ir atkurti savo gyvenimą.

Tikimės jūsų pagalbos ir dėkojame už kiekvieną paramos formą. Kartu galime nuveikti daug!

Banko pavedimo duomenys: Daniel Masoic, LT127300020190053637. Paskirtis: Auka Masoit šeimai netekus namo“, – rašo organizacija dviem kalbom – lenkų ir lietuvių.

Prašo aukoti ne tik pinigais, bet ir drabužiais ar batais

Pagalbos prašymu dalijasi ir nukentėjusių asmenų bendradarbiai, prašydami aukoti ne tik pinigais, bet ir drabužiais ar batais.

„Sveiki, tikriausiai visi girdėjote apie nelaimingą atsitikimą, kada Vilniuje nukrito lėktuvas. Įvykio metu nukentėjo mūsų kolegos Traukinių valdymo Vilniaus regiono vagonų tikrintojo Andžej Masoic šeima. Kolega neteko namų ir visų daiktų, kurie buvo namuose. Šiuo metu kolega su šeima yra saugūs, tačiau jiems reikalinga parama. Reikalingi moteriški, drabužiai S-M, batai 38 dydis ir 146 cm, batai 37 dydis. Vyriški XS-S 180cm, batai 44 dydis ir M 180cm. batai 43 dydis. Dėl drabužių prašau susiekti su Regina Radzvilaite. Tel Nr. +37061060388

Taip pat prašome, kiek kas galite prisidėti ir finansiškai. Kolegos sąskaitos Nr. LT327044000202611379 ANDŽEJ MASOIC.

Prašau čia žinute pasidalinti su kolegomis, kurie norėtų/galėtų prisidėti ir pagelbėti Andžej.

AČIŪ“, – rašo nukentėjusių bendradarbė.

Kitu prašymu „Facebook“ dalijasi ir nukentėjusių šeimų pažįstami.

„Mielieji!

Tai, kas įvyko šį rytą, jau žino visas pasaulis. Pabandykime visi susivienyti ir padėti šeimai, kurią ištiko ši baisi nelaimė. Šiuos žmones gerai pažįstame. Tai mūsų draugų giminaičiai - darbštūs ir atsakingi žmonės. Per kelias sekundes jie liko be savo namų, be daiktų, kurių reikia kasdieniam gyvenimui.

Labiausiai gaila vaikų… Nesuvokiama, ką turėjo anksti ryte išgyventi mažos jų širdutės ir kokie jausmai kamuoja juos dabar… Būkime vieningi ir padėkime SAVO TAUTIEČIAMS.

LT327044000202611379, ANDŽEJ MASOIC“, – rašo moteris.

Meras Valdas Benkunskas: „Socialinis būstas bus teikiamas tiek, kiek jo reikės“

Antradienį ryte vykusioje spaudos konferencijoje Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas atskleidė, kad namo gyventojai, kurį kliudė dužęs lėktuvas – draudimo neturi.

Po įvykusios tragedijos evakuoti žmonės buvo laikinai apgyvendinti viešbutyje, pasak V. Benkunsko, viešbutyje apsigyveno 13 žmonių, vienas pasirinko kitą savo būstą. Vėliau gyventojams bus teikiamas socialinis būstas, kol nebus atstatytas pažeistas namas, o Vilniaus savivaldybė jiems žada visokeriopą pagalbą.

Antra diena lėktuvo katastrofos vietoje (36 nuotr.) Lėktuvo katastrofos vietoje antra diena dirba tarnybos (nuotr. Broniaus Jablonsko) Lėktuvo katastrofos vietoje antra diena dirba tarnybos (nuotr. Broniaus Jablonsko) Lėktuvo katastrofos vietoje antra diena dirba tarnybos (nuotr. Broniaus Jablonsko) +32 Lėktuvo katastrofos vietoje antra diena dirba tarnybos (nuotr. Broniaus Jablonsko) Lėktuvo katastrofos vietoje antra diena dirba tarnybos (nuotr. Broniaus Jablonsko) Lėktuvo katastrofos vietoje antra diena dirba tarnybos (nuotr. Broniaus Jablonsko) Lėktuvo katastrofos vietoje antra diena dirba tarnybos (nuotr. Broniaus Jablonsko) Lėktuvo katastrofos vietoje antra diena dirba tarnybos (nuotr. Broniaus Jablonsko) Lėktuvo katastrofos vietoje antra diena dirba tarnybos (nuotr. Broniaus Jablonsko) Lėktuvo katastrofos vietoje antra diena dirba tarnybos (nuotr. Broniaus Jablonsko) Lėktuvo katastrofos vietoje antra diena dirba tarnybos (nuotr. Broniaus Jablonsko) Lėktuvo katastrofos vietoje antra diena dirba tarnybos (nuotr. Broniaus Jablonsko) Lėktuvo katastrofos vietoje antra diena dirba tarnybos (nuotr. Broniaus Jablonsko) Lėktuvo katastrofos vietoje antra diena dirba tarnybos (nuotr. Broniaus Jablonsko) Lėktuvo katastrofos vietoje antra diena dirba tarnybos (nuotr. Broniaus Jablonsko) Lėktuvo katastrofos vietoje antra diena dirba tarnybos (nuotr. Broniaus Jablonsko) Lėktuvo katastrofos vietoje antra diena dirba tarnybos (nuotr. Broniaus Jablonsko) Lėktuvo katastrofos vietoje antra diena dirba tarnybos (nuotr. Broniaus Jablonsko) Lėktuvo katastrofos vietoje antra diena dirba tarnybos (nuotr. Broniaus Jablonsko) Lėktuvo katastrofos vietoje antra diena dirba tarnybos (nuotr. Broniaus Jablonsko) Lėktuvo katastrofos vietoje antra diena dirba tarnybos (nuotr. Broniaus Jablonsko) Lėktuvo katastrofos vietoje antra diena dirba tarnybos (nuotr. Broniaus Jablonsko) Lėktuvo katastrofos vietoje antra diena dirba tarnybos (nuotr. Broniaus Jablonsko) Lėktuvo katastrofos vietoje antra diena dirba tarnybos (nuotr. Broniaus Jablonsko) Lėktuvo katastrofos vietoje antra diena dirba tarnybos (nuotr. Broniaus Jablonsko) Lėktuvo katastrofos vietoje antra diena dirba tarnybos (nuotr. Broniaus Jablonsko) Lėktuvo katastrofos vietoje antra diena dirba tarnybos (nuotr. Broniaus Jablonsko) Lėktuvo katastrofos vietoje antra diena dirba tarnybos (nuotr. Broniaus Jablonsko) Lėktuvo katastrofos vietoje antra diena dirba tarnybos (nuotr. Broniaus Jablonsko) Lėktuvo katastrofos vietoje antra diena dirba tarnybos (nuotr. Broniaus Jablonsko) Lėktuvo katastrofos vietoje antra diena dirba tarnybos (nuotr. Broniaus Jablonsko) Lėktuvo katastrofos vietoje antra diena dirba tarnybos (nuotr. Broniaus Jablonsko) Lėktuvo katastrofos vietoje antra diena dirba tarnybos (nuotr. Broniaus Jablonsko) Lėktuvo katastrofos vietoje antra diena dirba tarnybos (nuotr. Broniaus Jablonsko) Lėktuvo katastrofos vietoje antra diena dirba tarnybos (nuotr. Broniaus Jablonsko) Lėktuvo katastrofos vietoje antra diena dirba tarnybos (nuotr. Broniaus Jablonsko)

(36 nuotr.) FOTOGALERIJA. Antra diena lėktuvo katastrofos vietoje

„Mūsų dabartinis tikslas yra pasirūpinti žmonėmis, vakar buvo ta pirminė diena, kai buvo daug streso ir psichologinio spaudimo žmonės gavo. Dabar susirinksime visą informaciją, socialinis būstas bus teikiamas tiek, kiek jo reikės.

Ekspertai dabar įvertins namą, kai tik bus galima tai padaryti. Vizualiai matosi, kad labai dalis namo yra fiziškai pažeista ir po gaisro likvidavimo ir užgesinimo, kad nekiltų pavojus gelbėtojams, dar specialiai viena siena buvo nugriauta.

Nemaža dalis pastato yra nepaliesta niekaip, tai aišku dabar tik yra šalta, visos komunikacijos atjungtos – vanduo ir elektra“, – komentuoja meras.

Policijos, ugniagesių vadų atstovai Liepkalnyje (7 nuotr.) Valdas Benkunskas (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Donatas Gurevičius (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Valdas Benkunskas (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) +3 Donatas Gurevičius (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Valdas Benkunskas (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Arūnas Paulauskas (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Arūnas Paulauskas (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

(7 nuotr.) FOTOGALERIJA. Policijos, ugniagesių vadų atstovai Liepkalnyje

Evakuoto namo gyventojai pasakoja, ką patyrė

Po krovininio lėktuvo aviakatastrofos, kurio sudužusios dalys rėžėsi į daugiabutį namą, jame tuo metu buvę žmonės iki šiol negali atsigauti po patirto sukrėtimo ir, galima sakyti, tiesioginio žvilgsnio mirčiai į akis.

„Toks jausmas, kad kažkas nugriuvo, moterims pasirodė, kad karas prasidėjo, bombos krenta“, – pasakoja evakuoto namo gyventojas Vladislavas.

„Jūs pagalvokite, aš miegu, sprogimas ir žiūriu, nuo stogo lekia ugnies kamuolys ir sprogsta šalia mano lango“, – sako namo gyventoja Jadvyga.

„Pamačiau lėktuvo variklį, žmona rėkia, kad čia bomba, sakau, kad ne bomba, mačiau kaip gelbėja pusbrolis vaikus per langą, bet aš kaip sustingau ir pasimečiau, nežinojau net, ką daryti“, – namo gyventojas Aleksandras pasakoja, ką teko išgyventi.

Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (29 nuotr.) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) +25 Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Vilniuje sudužęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje sudužęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje sudužęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje sudužęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje sudužęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje sudužęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukritęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukritęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukritęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukritęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukritęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukritęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukritęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukritęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko)

(29 nuotr.) FOTOGALERIJA. Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta

Beveik visi šio namo gyventojai dar buvo lovose, kai juos iš ten išvertė siaubingas garsas ir žemės drebėjimą primenantis smūgis.

„Labai didelis trenksmas buvo, per langą pažiūrėjau, o ten viskas dega, ilgai negalvodamas supratau, kad greičiausiai lėktuvas, kad tiek liepsnų“, – pasakoja Vitalijus.

Iš lovos pakilęs Vitalijus prieš savo akis pamatė ugnies kamuolius. Vyras pabandė atidaryti degančio buto duris, tačiau jos neatsidarė:

„Išgelbėjo, kad gesintuvas buvo namuose, nes atidarius ir išlaužus duris viskas degė atvira liepsna, grynai duris išspyriau. Padariau sau taką per liepsnas ir iššokau“.

Išbėgę į lauką žmonės išvydo katastrofiškus ir tik kino filmuose matytus vaizdus. Sudužusio orlaivio dalis ir liepsnojantį variklį:

„Viskas degė, variklis pas kaimynus buvo, mano teritorijoje nuolaužos, aliumininis korpusas“, – sako Vitalijus.

„Išėjau į lauką, o ten žiūriu, variklis nuo lėktuvo guli. Priėjau prie variklio, o ten pusė sienos nėra“, – pasakoja Vladislavas.

Ponia Jadvyga gyvena bute, kuris nukentėjo labiausiai. Atskriejusios lėktuvo dalys smogė į jų buto išorinę sieną ir ją išvertė.

„Viena dalis skriejo į vieną pusę, kita – į mano pusę, kaimyno automobilį apsuko, o nuo to karščio tujos pradėjo degti, pagalvokite. Nuo karščio išdužo mano langai“, – pasakoja Jadvyga.

Vilniuje ant gyvenamojo namo nukrito lėktuvas (39 nuotr.) Vilniuje ant gyvenamojo namo nukrito lėktuvas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje ant gyvenamojo namo nukrito lėktuvas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje ant gyvenamojo namo nukrito lėktuvas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) +35 Vilniuje ant gyvenamojo namo nukrito lėktuvas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje ant gyvenamojo namo nukrito lėktuvas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje ant gyvenamojo namo nukrito lėktuvas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje ant gyvenamojo namo nukrito lėktuvas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje ant gyvenamojo namo nukrito lėktuvas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje ant gyvenamojo namo nukrito lėktuvas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje ant gyvenamojo namo nukrito lėktuvas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje ant gyvenamojo namo nukrito lėktuvas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje ant gyvenamojo namo nukrito lėktuvas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje ant gyvenamojo namo nukrito lėktuvas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje ant gyvenamojo namo nukrito lėktuvas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje ant gyvenamojo namo nukrito lėktuvas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje ant gyvenamojo namo nukrito lėktuvas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje ant gyvenamojo namo nukrito lėktuvas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje ant gyvenamojo namo nukrito lėktuvas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta)

(39 nuotr.) FOTOGALERIJA. Vilniuje ant gyvenamojo namo nukrito lėktuvas

Lėktuvo sudužimą iš arti išvydusių žmonių galvose buvo vienintelė mintis – kuo skubiau evakuotis iš ugnies pragaru virtusios gyvenamosios vietos ir šios teritorijos.

„Aš užėjau į mamos kambarį, žiūriu, pas ja atvira liepsna viskas dega, užuolaidą patraukiau, o ten gumulai tokie, kaip degalai kažkokie krenta, nesuprantu, viskas dega absoliučiai“, – sako evakuoto namo gyventoja Olga.

Tačiau prasibrauti per degančias lėktuvo detales buvo sudėtinga.

„Guli detalė, variklis nuo lėktuvo, sprogimai vyko už namo, kur mes negalėjom pasižiūrėti. Ir tie sprogimai, nes ten sprogdavo ir sprogdavo kažkas“, – teigia Olga.

Gyventojai gavo laikiną pastogę

Žirnių gatvėje esančio namo gyventojai tik dabar suvokia, kad tik laimingo atsitiktinumo dėka liko sveiki ir nesužaloti, nes jei lėktuvas būtų rėžęsis į namą, šiandien jie čia nestovėtų ir nekalbėtų.

„Ugniagesiai pasakė, kad gimėte antrą kartą, šiaip – neturėjote išgyventi“, – sako Vitalijus.

Sudužusio lėktuvo katastrofa (10 nuotr.) Sudužęs lėktuvas (nuotr. skaitytojo) Sudužęs lėktuvas (nuotr. skaitytojo) Sudužęs lėktuvas (nuotr. skaitytojo) +6 Įvykio vieta (nuotr. skaitytojo) Įvykio vieta (nuotr. skaitytojo) Įvykio vieta (nuotr. skaitytojo) Įvykio vieta (nuotr. skaitytojo) Sudužusio lėktuvo dalis (nuotr. skaitytojo) Įvykio vieta (nuotr. skaitytojo) Įvykio vieta (nuotr. skaitytojo)

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. Sudužusio lėktuvo katastrofa

Sudužusio orlaivio suniokotas namas šiuo metu netinkamas gyventi, todėl Vilniaus miesto valdžia trylikai žmonių parūpino laikiną pastogę.

„Ši katastrofa baigėsi geriausiu būdu, kaip galėjo baigtis. Neturime daugiau aukų, neturime daugiau sužeistų ir žuvusiųjų ant žemės. Šiuo atveju nelaimė buvo labai arti, nes lėktuvas krito į gyvenamojo namo kiemą, savo sparnu kliudė, kaip suprantam, vieno namo dalį“, – komentuoja Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.

V. Benkunskas žada visokeriopą pagalbą, kol vyks šios neeilinės nelaimės tyrimas ir namo remonto darbai.

Dūžtantis orlaivis pabiro plačioje, kone 300 metrų teritorijoje, todėl neatmetama, kad artimiausiu metu į savivaldybę kreipsis daugiau nuo krentančių lėktuvo dalių nukentėjusių pastatų savininkų.

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.