Įvykus aviakatastrofai gyventojai negali atsigauti: „Pradėjau panikuoti, rėkti“

Sostinės gyventoja naujienų portalui tv3.lt komentavo, kad aviakatastrofą matė savo akimis, ryte važiuojant į darbą.

„Būtent tuo metu buvau viena kelyje, paskui tik privažiavo vyrai. Išsigandau, kad raketa krenta tiesiai į mano automobilį. Aš sustojau, pradėjau panikuoti, rėkti, nes galvojau, kad jis susprogs ant mano automobilio. Krisdamas lėktuvas pradėjo lyg sukti į dešinę pusę, į laukus, gal siekė kažko išvengti.

Mačiau, kad visi rašė, jog jis neužsiliepsnojo ir nedegė, o aš tikrai mačiau, kad lėktuvas pradėjo degti ore, prie žemės būnant. Degė dešinysis sparnas, prie turbinos kažkur greičiausiai, kažkas tokio.

Jis suko į dešinę, krito ant žemės ir buvo sprogimas“, – tvirtino ji.

Ji pridūrė, kad pareigūnams pranešti negalėjo, nes buvo dingęs ryšys, tačiau iš karto pranešė į visiškai kitą įvykį vykusiems sutiktiems policininkams.

„Be abejo, man panika prasidėjo, rankos drebėti pradėjo, buvo šiek tiek šokas. Norėjau bėgti ir žiūrėti, kas ten, na, bet ką aš ten, neduok Dieve, dar kažkas atsitiktų, sprogtų ar ką“, – pasakojo ji.

Netoli gyvenantys žmonės nesuprato, kas vyksta

Socialiniuose tinkluose Liepkalnio gyventojai taip pat dalijosi, kad visą valandą po to, kai pamatė žybsnius, nesuprato, kas įvyko.

„Vos vos „siuntinio“ negavom. Lėktuvas nukrito puskilometris nuo mūsų namo. Prastai šiąnakt miegojau, tai žiūrėjau pro langą, kai staiga dangus anapus kalniuko kokiai sekundei blykstelėjo akinančiu raudoniu. Buvo 5:29. Pirma mintis – karas, antra – Astravas, trečia – nukrito lėktuvas, ketvirta – vaidenasi.

Pradėjau tikrinti internete, tai radau pirmą žinutę internete tik po valandos, feisbuke parašė skrydžio laukiantis žmogus. Portalai nubudo po valandos. Tada atėjo ir Alert'as, kad uždaryta Liepkalnio gatvė. Pasirodo nukrito DHL puskilometris nuo mūsų, maždaug kažkur apie Liepkalnio slidinėjimo kalną.

Apie taršą info atsirado po 3 valandų nuo įvykio. Ir tai ne apie taršą, o kad dėl viso ko užsidaryti langus.

Na, yra kuo pasirūpinti, ypač gyventojų informavimu, ir kad info būtų maksimaliai patikima ir vienoje vietoje“, – feisbuke dalijosi gyventoja Virga Būdienė.

Kiti žmonės, gyvenantys Liepkalnyje, socialiniuose tinkluose rašė, kad pamatę dangų kelioms sekundėms nusidažiusį ryškiai raudona spalva, išsigando ir nesuprato, kas vyksta.

„Nukrito 5.28 val, o tik 7.40 val. visi gauna į telefoną informaciją dėl uždaryto kelio“, – piktinosi gyventoja.

„Vaizdas buvo siaubingas, raudonas dangus ir liepsnos stulpas“, – rašė kita.

Jauniškis apie aviakatastrofą Vilniuje: neatmetama terorizmo versija, tačiau badyti pirštais – per anksti

Pirmadienio rytą Vilniuje, netoli oro uosto, ant gyvenamojo namo nukrito ir sudužo Vokietijos įmonės DHL krovinininis lėktuvas. Jis skrido iš Vokietijos, Leipcigo.

Incidento vietoje kilo gaisras.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovo teigimu, nelaimė įvyko apie 05.28 val.

Per avariją žuvęs pilotas yra Ispanijos pilietis. Be to, sužaloti trys lėktuvu skridę asmenys – Lietuvos, Vokietijos ir Ispanijos pilietis.

Sieti aviakatastrofą Vilniuje su kokia nors priešiška išorės veikla – dar per anksti, sako Valstybės saugumo departamento (VSD) vadovas Darius Jauniškis.

Visgi, pažymi jis, tarnybos kol kas neatmeta, jog pirmadienio rytą įvykusi avarija gali būti ir teroristinis išpuolis. Anot D. Jauniškio, įvykio aplinkybės paaiškės, kai bus įvertinta visa informacija.

Vilniuje nukritęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko)

„Tyrimas, ko gero, bus ilgas. Todėl, kad darbo tikrai yra daug. Kol kas, kiek yra žinoma, sieti su kažkuo ar kažkur mėtyti atribucijos kažkam – tikrai, ko gero, anksti. Išankstinės informacijos apie tai neturėjome. Matyt, eigoje vis tiek išaiškės visos aplinkybės, visos detalės“, – po susitikimo su šalies vadovu Prezidentūroje surengtoje spaudos konferencijoje sakė D. Jauniškis.

„Dirbame su užsienio partneriais. Gauname bet kokią informaciją – kai tik bus kažkas žinoma, iš karto pranešime“, – pridūrė jis.

D. Jauniškis pripažino, kad tarnybos neatmeta teroristinio išpuolio scenarijaus.

„Negalime atmesti ir, sakykime, to terorizmo atvejo. Žinoma, Valstybės saugumo departamentas kartu su Operatyvinių tarnybų departamentu taip pat esame įspėję, kad tie dalykai yra galimi ateityje, mes matome agresyvėjančią Rusiją“, – kalbėjo VSD direktorius, primindamas, jog apie sabotažo atvejų ir terorizmo grėsmę yra įspėję ir užsienio partneriai.

Šią vasarą buvo pranešta apie DHL lėktuvais iš Lietuvos į Jungtinę Karalystę ir Vokietiją gabentas siuntas, kuriose buvo padegamieji užtaisai. Leidinio „Wall Street Journal“ teigimu, tai buvo Rusijos slaptos operacijos dalis.

Kalbėdamas apie ankstesnius atvejus, D. Jauniškis patikino, kad apie galimus sabotažo aktus buvo įspėta tiek DHL, tiek kitos kompanijos.

„Tą dalyką sužiūrėti yra ypatingai sunku todėl, kad veikiama sofistikuotai, tų siuntų yra daug. Manau, visoje Europoje ir visame pasaulyje tas įspėjimo, pavojaus lygis yra tikrai pakeltas, dirbama iš visų jėgų“, – apie suintensyvėjusias provokacijas kalbėjo žvalgybos vadovas.

„Neatmestina, kad kažkokie atvejai vis tiek praslysta“, – pridūrė jis.

Vienas žuvo, 3 įgulos nariai atsidūrė ligoninėje

Vieno iš asmenų, skridusių nukritusiu DHL lėktuvu, būklė yra kritiškai sunki, pranešė Santaros klinikos.

Vilniuje šalia gyvenamojo namo nukrito lėktuvas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

„Santaros klinikose yra gydomas vienas iš asmenų, nukentėjusių šio ryto lėktuvo avarijoje. Nukentėjusiojo būklė kritiškai sunki. Santaros klinikų medikai daro viską, kad užtikrintų aukščiausio lygio pagalbą nukentėjusiam asmeniui“, – nurodoma klinikų pranešime.

Sostinės mero Valdo Benkunsko teigimu, iš pastatų greta nelaimės vietos viso buvo evakuota 14 žmonių. Jais toliau rūpinsis Vilniaus miesto savivaldybė.