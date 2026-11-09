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Mažosios Lietuvos kultūros puoselėtojai Nijolei Sliužinskienei skirta Jono Basanavičiaus premija

2026-11-09 17:52 / šaltinis: BNS
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2026-11-09 17:52
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Nacionalinė Jono Basanavičiaus premija šiemet skirta Klaipėdos etnokultūros centro įkūrėjai ir vadovei, Mažosios Lietuvos etninės kultūros puoselėtojai Nijolei Sliužinskienei.

Kultūros ministerija (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Nacionalinė Jono Basanavičiaus premija šiemet skirta Klaipėdos etnokultūros centro įkūrėjai ir vadovei, Mažosios Lietuvos etninės kultūros puoselėtojai Nijolei Sliužinskienei.

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Kaip pirmadienį pranešė Kultūros ministerija, komisijos sprendimu premija jai paskirta už Mažosios Lietuvos tapatybės stiprinimą puoselėjant ir skleidžiant etninę kultūrą nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

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Sliužinskienės iniciatyva Klaipėdoje įsitvirtino švenčių tradicijos

N. Sliužinskienės iniciatyva Klaipėdoje įsitvirtino Užgavėnių, Joninių, Šv. Martyno dienos ir kitų švenčių tradicijos, etnokultūros centre suburti folkloro ansambliai, įvertinti aukščiausiais mėgėjų meno apdovanojimais – „Aukso paukštėmis“.

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Laureatė inicijavo ir nuo 1992 metų vadovavo tarptautiniam folkloro festivaliui „Parbėg laivelis“, nuo 2017 metų – nematerialaus kultūros paveldo festivaliui „Lauksnos“, kuriam suteiktas Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos patronažas.

N. Sliužinskienės iniciatyva taip pat parengtos ir į Nacionalinį nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą įtrauktos keturios su regionu susijusios vertybės – Mažosios Lietuvos delmonai, Lietuvininkų dainavimo tradicija, Mažosios Lietuvos instrumentinio muzikavimo tradicija bei Šiupinio šventė Mažojoje Lietuvoje.

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Tarp išskirtinių N. Sliužinskienės darbų ministerija akcentuoja indėlį kuriant Mažosios Lietuvos etnografinio regiono heraldiką, darbą nacionalinėse ekspertų tarybose.

BNS rašė, kad laureatės kandidatūrą premijai pateikė Mažosios Lietuvos regioninė etninės kultūros globos taryba.

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Į premiją taip pat pretendavo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Dainyno skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, žymi lietuvių liaudies dainų tyrinėtoja Bronė Stundžienė, kurią pasiūlė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

J. Basanavičiaus premija siekiama įvertinti asmenų arba grupių išskirtinius nuopelnus etninės kultūros srityje, kūrybinę, mokslinę veiklą ir kitus darbus, susijusius su lietuvių etninės kultūros tradicijų plėtojimu, tautinės savimonės puoselėjimu ir etnokultūriniu ugdymu.

Premiją Vyriausybė įsteigė 1992 metais, 2017-aisiais ji įgijo nacionalinės premijos statusą.

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