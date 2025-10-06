Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Masteikaitė: nepartinis „aušriečių“ kandidatas į kultūros ministrus nieko nekeičia

2025-10-06 18:02 / šaltinis: ELTA
2025-10-06 18:02

Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui pareiškus, kad naujasis kandidatas į kultūros ministrus nėra partijos žmogus, Lietuvos šokio informacijos centro vadovė Gintarė Masteikaitė tvirtina – bendruomenės pozicija nesikeičia.

Lietuvos Šokio informacijos centro vadovė Gintarê Masteikaite. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui pareiškus, kad naujasis kandidatas į kultūros ministrus nėra partijos žmogus, Lietuvos šokio informacijos centro vadovė Gintarė Masteikaitė tvirtina – bendruomenės pozicija nesikeičia.

16

„Mes nieko negalime atsakyti, nes mes nežinome to žmogaus. Bet kokiu atveju, pozicija nesikeičia. „Nemuno aušros“ rankose yra Kultūros ministerija. Nesvarbu, ką jie pasirenka ministru, mes nuo savo pozicijos neatsitraukiame. Viskas paprasta“, – pirmadienį Eltai teigė G. Masteikaitė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip jau buvo skelbta, „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis pirmadienį po koalicinės tarybos posėdžio pareiškė turintis kitą kandidatą į kultūros ministrus. Parlamentaras kandidato pavardės neatskleidė, tačiau pabrėžė, kad jis kultūros bendruomenei puikiai pažįstamas ir „aušriečių“ partijai nepriklauso.

ELTA primena, kad sekmadienį įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyko įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ – menininkų, muzikantų, muziejininkų, aktorių, atlikėjų, dailininkų bendruomenės atstovai reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo R. Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“.

Įspėjamasis streikas vyko nepaisant to, kad penktadienį iš pareigų atsistatydino „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Vis tik, Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžė, kad tai nesprendžia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros bendruomenę nuo „Nemuno aušros“.

Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 80 tūkst. žmonių.

Dėl sprendimo Kultūros ministeriją perduoti „Nemuno aušrai“, nuo Prezidentūros, Kultūros ministerijos bei Vyriausybės atsiribojo bei nutraukė bendradarbiavimą ne viena kultūros įstaiga ir iniciatyva.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Na
Na
2025-10-06 18:25
Tik nesakyk,kad riaušes organizuoji už dyką.Prisimink,ką sakė jūsų idealas Šimonytė-teks palaukti iki sekančių rinkimų,o tada galėsi išsirinkti ką norėsi.
Atsakyti
politinio ''modern" šou
politinio ''modern" šou
2025-10-06 18:27
taip,ji ''teisi",kol nebus visokio plauko ir spalvų modernistams užsuktas biudžeto kranelis...
Prašom,''modernizuokitės" be ..... LT biudžeto pinigų...
Atsakyti
Joškė
Joškė
2025-10-06 18:23
Balerina griebk portfelį parodik ką moki ,gal koks kam Kanas gausis
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (16)
