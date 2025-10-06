Masteikaitė: nepartinis „aušriečių“ kandidatas į kultūros ministrus nieko nekeičia

„Mes nieko negalime atsakyti, nes mes nežinome to žmogaus. Bet kokiu atveju, pozicija nesikeičia. „Nemuno aušros“ rankose yra Kultūros ministerija. Nesvarbu, ką jie pasirenka ministru, mes nuo savo pozicijos neatsitraukiame. Viskas paprasta“, – pirmadienį Eltai teigė G. Masteikaitė.
Kaip jau buvo skelbta, „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis pirmadienį po koalicinės tarybos posėdžio pareiškė turintis kitą kandidatą į kultūros ministrus. Parlamentaras kandidato pavardės neatskleidė, tačiau pabrėžė, kad jis kultūros bendruomenei puikiai pažįstamas ir „aušriečių“ partijai nepriklauso.
ELTA primena, kad sekmadienį įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyko įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ – menininkų, muzikantų, muziejininkų, aktorių, atlikėjų, dailininkų bendruomenės atstovai reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo R. Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“.
Įspėjamasis streikas vyko nepaisant to, kad penktadienį iš pareigų atsistatydino „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Vis tik, Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžė, kad tai nesprendžia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros bendruomenę nuo „Nemuno aušros“.
Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 80 tūkst. žmonių.
Dėl sprendimo Kultūros ministeriją perduoti „Nemuno aušrai“, nuo Prezidentūros, Kultūros ministerijos bei Vyriausybės atsiribojo bei nutraukė bendradarbiavimą ne viena kultūros įstaiga ir iniciatyva.
