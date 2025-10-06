Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Energetikos viceministrais toliau dirbs Daukšas ir Gudauskienė

2025-10-06 16:46 / šaltinis: ELTA
Darbus energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno komandoje toliau tęs viceministrai Airidas Daukšas ir Edita Gudauskienė, taip pat energetikos ministro patarėja Renata Surovec.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. ELTA / Dainius Labutis

Kaip pranešė ministerija, A. Daukšas ir toliau bus atsakingas už atsinaujinančių energijos išteklių, žaliojo vandenilio gamybos, energijos kaupimo įrenginių plėtrą, klimato kaitos valdymo politiką bei inovacijų ir Europos Sąjungos (ES) investicijų koordinavimą energetikos srityje.

Tuo metu viceministrė E. Gudauskienė bus atsakinga už valstybės politiką energijos išteklių konkurencingumo skatinimo, konkurencingo jų tiekimo ir vartojimo, šilumos ir vėsumos srityse, taip pat energetinio nepritekliaus mažinimą, energijos vartotojų interesų apsaugos stiprinimą.

R. Surovec ir toliau dirbs ministro atstove bei patarėja komunikacijos klausimais.

Ž. Vaičiūnas į energetikos ministro postą ankstesnėje Vyriausybėje buvo deleguotas Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“, tačiau partijai nepriklausė.

Ministerijos komandoje anksčiau taip pat dirbo viceministras Arnoldas Pikžirnis ir kanclerė Rasa Kiūdytė – socialdemokratams sudarius naująją valdančiąją daugumą su „Nemuno aušra“ ir „valstiečiais“, į koaliciją nepakvietus demokratų, A. Pikžirnis ir R. Kiūdytė iš partijos išstojo.

Anksčiau Eltai Ž. Vaičiūnas yra sakęs, kad ministerijos komandą tikisi suformuoti artimiausiomis savaitėmis, tačiau nedetalizavo, ar ją galėtų sudaryti demokratus palikę buvę jo komandos nariai.

Atsistatydinus Gintauto Palucko Ministrų kabinetui, viešai diskutuota, jog Ž. Vaičiūnas galėtų tęsti darbus ir I. Ruginienės Vyriausybėje – jo kandidatūrą rėmė Prezidentūra.

Vis tik, pagal pirminę koalicinę sutartį energetikos ministro portfelis buvo deleguotas „Nemuno aušrai“. Pastarajai nerandant tinkamų kandidatų į šias pareigas, LSDP ir „aušriečiai“ apsikeitė Kultūros ir Energetikos ministerijomis – vadovauti pastarajai socialdemokratai pasiūlė Ž. Vaičiūną.

