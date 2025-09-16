Masiškai plinta šokiruojantis vaizdas – prieš metus terasą pjaustęs vyras, šį kartą ėmėsi dar žiauresnio keršto

Deividas Šadis sutiko su naujienų portalu tv3.lt pasidalinti istorija, kas nutiko ir kodėl jis ėmėsi tokių veiksmų.
Ieškojo meistro, o sulaukė broko ir skolų
Vyras pasakoja, kad visa istorija prasidėjo nuo paprasto darbo – reikėjo išbetonuoti pamatą.
„Atsirado jis – jaunas vyrukas, atrodė norintis uždirbti, iš kalbos pasirodė, kad supranta savo darbą. Tačiau netrukus prasidėjo dingimai: nepadarė to, kas buvo sutarta laiku, o kai visgi padarė – buvo jau per vėlu.
Betonas sugadintas, viską reikia daryti iš naujo. Medžiagos sugadintos, palikta skolų, o jis pabėgo. Žadėjo sutvarkyti, bet viskas liko tik tuščiais pažadais“, – pasakoja jis.
Pasak jo, pažadai sutvarkyti taip ir liko tik žodžiais. Nuostoliai, anot Deivido, siekia per pusantro tūkstančio eurų.
„Deja, taip pat papuoliau – pridarė broko, patyriau 1650 € nuostolį. Jis teisėsaugai žinomas, bet nieko nebijo, turi antstolių. Aš nesuprantu, kaip žmonės su juo dar nesusitvarko – atrodo, visi bijo“, – aiškina jis.
Paviešino vaizdo įrašą, „kad daugiau niekas netaptų jo auka“
Įrašas, kuriame Deividas plaktuku daužo tris automobilio stiklus, jau peržiūrėtas daugiau nei milijoną kartų, sulaukė šimtus pasidalijimų ir tūkstančius reakcijų.
Komentaruose netrūko žmonių, teigusių, jog taip pat nukentėjo nuo to paties asmens, kiti – reiškė palaikymą Deividui.
„Tai nebuvo kerštas. Aš norėjau jį pamokyti, nes daugelis bijo kažką daryti, o kažkam reikėjo parodyti, kad už vagystes teks atsakyti. Žinau, jog bus pasekmių, bet man svarbiau, kad tokie žmonės negalvotų, jog gali be baimės vogti kitų sunkiai uždirbtus pinigus“, – nurodo jis.
Savo feisbuko įraše, kuriame jis pats filmuoja, kaip sudaužo samdyto darbuotojo automobilio langus, jis pridūrė, kad viešina tai, nes nori atkreipti kuo daugiau žmonių dėmesį, kad šie netaptų jo auka.
„Aš gyvenu dėl savo vaikų. Kiekvieną dieną sunkiai dirbu, kad jie turėtų viską – stogą virš galvos, maistą ant stalo ir geresnę ateitį. Viską užsidirbu savo rankomis, sąžiningai. Bet pasakykit man – ką turėčiau pasakyti savo vaikams, kai tokie klounai pavagia mūsų duoną nuo stalo?
Nesu geras pavyzdys, bet nėra kito būdo su tokiais žmonėmis kariauti. Minusas man, minusas tau.
Dešimtys žmonių jau kreipėsi, pasakodami, kaip buvo apgauti. O kiek dar yra tų, kurie tyliai prarado savo pinigus? Viešinu tai, kad daugiau niekas netaptų jo auka“, – rašo vyras.
Anot jo, minimas darbus atliekantis asmuo apgaudinėja žmones, neįvykdo darbų arba juos atlieka nekokybiškai, pridaro broko.
Taip pat priduria, kad šis priima užsakymus kitų vardu, palieka skolas.
Kita istorijos pusė: „Neapgavau jo“
Naujienų portalas tv3.lt susisiekė ir su kitu konflikto dalyviu – Dariumi Tuškevičiumi. Jis tikina, kad Deivido neapgavęs, o viskas prasidėjo dėl to, kad betoną išlieti vėlavo vos kelias dienas.
„Aš nesu jo apgavęs, tiesiog, kai dariau darbus, jam per dvi dienas esu užvilkinęs, nes šeštadienį iškrito nedarbo diena ir negalėjau betono paimti, todėl buvo išbetonuota sekmadienį ir pirmadienį, o ne šeštadienį“, – nurodo Darius.
Darius sako, kad Deividas jį vakar pakvietė susitikti prie Kauno „Circle K“ degalinės, kur ir įvyko incidentas.
„Aš atvažiavau, jisai buvo ten su draugu — vienas su motociklu, kitas su mašina. Ir viskas, gavau vieną smūgį į šoną. Sudaužė man (Dariaus automobiliui – aut. past.) tris langus, aplankstė sparnus. Šnekėjau su serviso darbuotoju, tai sakė, kad neapsimoka jau tvarkyti“, – aiškina jis.
Kol plaktukais buvo daužomas jo automobilis, pats Darius, kaip teigia, buvo nuėjęs į degalinę prašyti pagalbos ir iškviesti policiją.
Gyvena automobilyje ir bijo dėl šeimos
Po šio incidento Darius sako sulaukęs daugybės grasinimų, dėl kurių dabar jau ketvirtą parą gyvena mašinoje. Kaip jis pats teigia, jį persekioja, talpina jo artimus žmones, dokumentus į socialinius tinklus. Dalijasi, kurioje vietoje jį pastebi, dėl to jis bijo grįžti namo, kad kiti asmenys nepakenktų jo šeimos saugumui.
Vyras pasakoja, kad buvo raginimų net „pasisamdyti žudiką“, o prieš kelias savaites savo automobilio bagažinėje radęs GPS sekimo įrangą.
Darius pripažįsta, kad praeityje buvo teistas ir kalėjęs, tačiau dabar nurodo norintis viską pradėti iš pradžių, dirbti sąžiningai.
„Aš praeity esu teistas už sukčiavimą, daug metų praleidęs įkalinimo įstaigoje, o jie tik tuo ir naudojasi paprasčiausiai. Aš po paskutinio karto, kai išėjau, neturiu nei vienos bylos už sukčiavimą. Aš esu pridaręs klaidų, bet pasimokiau, pradėjau sąžiningai gyventi, bet čia sunku pradėti, kai tokie...“, – priduria jis.
Policijos komentaras
Kauno apskrities policijos komisariato atstovė spaudai Odeta Vaitkevičienė patvirtino, kad toks įvykis policijoje yra užregistruotas.
„Rugsėjo 15 d. 17.35 val. Kaune, Savanorių pr., viešoje vietoje vyras (gim. 1996 m.) sudavė vyrui (gim. 1985 m.), paėmė iš jo automobilio „Mercedes Benz“ 200 eurų ir išdaužė 3 automobilio šoninius langus, apgadino galinio vaizdo veidrodėlį. Padaryta žala tikslinama.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str. (dėl Viešosios tvarkos trikdymo)“, – pažymi policijos atstovė.
Vis dėlto ar policija yra gavusi skundų dėl Dariaus Tuškevičiaus veiklos – neatskleidžiama, nes ši informacija yra susijusi su privačiais asmenimis ir jų duomenų apsauga.
Prieš metus supjaustė terasą
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad prieš metus tas pats asmuo, kuris šįkart atliko linčo teismą už sukčiavimą ir sudaužė automobilio langus, taip pat buvo supjaustęs savo paties atliktą terasą, nes klientas nesumokėjo visos sumos.
„Kas būna, kai nesumoka“, – toks vaizdo įrašas socialiniuose tinkluose išplito žaibiškai. Tūkstančiai žmonių dalinosi vaizdu, kaip Kauno įmonės vadovas į gabalus supjausto paties naujai pagamintą medinę terasą, nes, jo, teigimu, terasos užsakovas neatsiskaitė.
Trumpame video matoma, kaip kaunietis išsitraukia iš autobusiuko elektrinį pjūklą ateina prie blizgančios naujos terasos.
„Parodysiu, kas būna, kai žmogus nenori sumokėti“, – teigia Kaune terasą pagaminusios įmonės „Terasos Ara“ vadovas Deividas Šadis.
Vyras užkuria elektrinį pjūklą ir pradeda raižyti terasą, kurią pats sumontavo.
„Gaila labai savo darbo. Dirbau kažkur 3 savaites, darėme, stengėmės, o žmogus nenori atsiskaityti.
Gaila gadinti savo darbo, bet...“, – teigia D. Šadis ir pjausto terasą gabalais.
Pasak vyro, terasa kainavo 4 tūkst. eurų, užsakovas sumokėjo dalį pinigų, bet 1 tūkst. taip ir nesumokėjo.
Vyriškis aiškino, kad 3 savaites laukė pinigų, bet niekaip nesulaukė, esą todėl paėmė pyktis.
„Atsibodo laukti jau. Pirmą kartą tokia situacija. Drastiškai pasielgiau, bet nepatiko man [laukimas].
Mačiau, kad vakar klientas nerimo, kelis kartus skambino. Susisiekiau šiandien.
Šiandien nuvažiuosiu šnekėti ir aiškintis. Lyg tai jau nori draugiškai išspręsti, nori, kad sutvarkytume jam tą terasą ir sumokėtų“, – tv3.lt teigia D. Šadis ir viliasi, kad konfliktas bus išspręstas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!