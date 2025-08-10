Kalendorius
Rugpjūčio 10 d., sekmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Marijampolės policija ieško į Suvalkus išvažiavusio jauno vyro

2025-08-10 09:53 / šaltinis: BNS
2025-08-10 09:53

Marijampolės apskrities vyriausiajame policijos komisariate paskelbta paieška jauno vyro, šią savaitę įmonės automobiliu išvažiavusio į Suvalkus Lenkijoje.

Policija (nuotr. Elta)

Marijampolės apskrities vyriausiajame policijos komisariate paskelbta paieška jauno vyro, šią savaitę įmonės automobiliu išvažiavusio į Suvalkus Lenkijoje.

REKLAMA
0

Kaip sekmadienį pranešė Marijampolės apskrities policija, 2004 metais gimęs vyras penktadienio vakarą išvyko į Suvalkų miestą įmonei priklausančiu automobiliu „Volkswagen Passat“, su asmeniu nėra galimybės susisiekti.

Vyras yra vidutinio kūno sudėjimo, tamsių plaukų, dėvėjo raudoną megztinį, mėlynus džinsus, šviesius sportbačius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų