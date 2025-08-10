Marijampolės policija ieško į Suvalkus išvažiavusio jauno vyro

Kaip sekmadienį pranešė Marijampolės apskrities policija, 2004 metais gimęs vyras penktadienio vakarą išvyko į Suvalkų miestą įmonei priklausančiu automobiliu „Volkswagen Passat“, su asmeniu nėra galimybės susisiekti.
Vyras yra vidutinio kūno sudėjimo, tamsių plaukų, dėvėjo raudoną megztinį, mėlynus džinsus, šviesius sportbačius.
