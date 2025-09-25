Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Marijampolėje sustabdytas neblaivus automobiliu į darbą vykęs ugniagesys

2025-09-25 08:02 / šaltinis: ELTA
2025-09-25 08:02

Marijampolėje trečiadienio rytą policija sustabdė neblaivų automobilį vairavusį ugniagesį.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Marijampolėje trečiadienio rytą policija sustabdė neblaivų automobilį vairavusį ugniagesį.

REKLAMA
0

Anot Policijos departamento, apie 7.25 val. Šermukšnių gatvėje sustabdytas automobilis „Jeep Grand Cheroke“.

Mašiną vairavo neblaivus uniformuotas, į tarnybą vykęs Marijampolės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Kalvarijos komandos ugniagesys gelbėtojas (gim. 1969 m.). 

Transporto priemonę vairavusiam ugniagesiui nustatytas 0,66 prom. girtumas. Tai lengvas girtumo laipsnis, už šį pažeidimą gresia administracinė atsakomybė.

Dėl įvykio pradėta administracinio nusižengimo teisena.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų