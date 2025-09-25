Marijampolėje sustabdytas neblaivus automobiliu į darbą vykęs ugniagesys

Anot Policijos departamento, apie 7.25 val. Šermukšnių gatvėje sustabdytas automobilis „Jeep Grand Cheroke“.
Mašiną vairavo neblaivus uniformuotas, į tarnybą vykęs Marijampolės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Kalvarijos komandos ugniagesys gelbėtojas (gim. 1969 m.).
Transporto priemonę vairavusiam ugniagesiui nustatytas 0,66 prom. girtumas. Tai lengvas girtumo laipsnis, už šį pažeidimą gresia administracinė atsakomybė.
Dėl įvykio pradėta administracinio nusižengimo teisena.
