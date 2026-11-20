Bylos duomenimis, Monika S. 2022 m. rugsėjo 3-ąją, apie 22 val., Vilniuje nablaivi vairavo automobilį „Peugeot 307“. Policijos pareigūnai tikrinimo metu nustatė, kad jos iškvėptame ore yra 1,88 promilės etilo alkoholio koncentracija.
Draugą įtarė neištikimybe
Kaltinamoji Monika S. teismo posėdyje savo kaltę visiškai pripažino. Ji pasakojo, kad turi draugą su kuriuo kartu gyveno. Ji draugo pavydėjo, jis pastoviai jai meluodavo. Tą dieną buvo susitarę, kad draugas paskambins, bet nepaskambino.
Ji pati ne kartą jam skambino, tačiau draugas neatsiliepė, todėl nervinosi ir išgėrė viskio. Jai pasirodė, kad draugas gali būti neištikimas, nes kelintą dieną neatsakė į jos skambučius. Sugalvojo nuvažiuoti pas draugą patikrinti.
Atstumas yra apie vieną kilometrą. Norėjo išsikviesti taksi, tačiau neturėjo pinigų, todėl nusprendė važiuoti savo automobiliu.
Promilių buvo nemažai, nes išgėrė nuo streso. Paskui ją važiavo vyras, kuris pamatė, kad ji nelabai lygiai važiuoja (gal buvo nepasiėmusi akinių) ir iškvietė policiją.
Moteris teigė, kad labai gailisi dėl savo poelgio. Teigė, kad niekada nebuvo atsisėdusi už vairo išgėrusi. Policijos pareigūnams iš karto pasakė, kad yra išgėrusi.
Teisme ji prašė laiduotoju paskirti savo draugą. Teigė, kad jis yra jos draugas nuo vaikystės, jis jai padeda visą gyvenimą, pastaruoju metu atvažiuoja ir nueina į parduotuvę, nes dėl sveikatos ji negali.
Moteris prašė neatimti automobilio, nes jis jai yra reikalingas dėl sveikatos, šiuo metu jai yra sunku vaikščioti. Monika S. sutiko, kad būtų atimtos teisės, tik prašė, kad ne ilgiau kaip metams.
Keisti vairuotojos manevrai
Girtą vairuotoją pastebėjęs liudytojas ikiteisminio tyrimo metu pasakojo, kad 2022 m. rugsėjo 3 d. apie 21.55 val. vienas važiavo iš parduotuvės. Staiga pastebėjo automobilį „Peugeot 307“, kuris stovėjo ant važiuojamosios kelio dalies.
Privažiavus prie minėto automobilio, pastebėjo, kad už vairo sėdi moteris. Atsidarė langą pasiteirauti ar viskas vairuotojai gerai, nes moteris jam pasirodė neadekvati, tačiau ji staiga įsijungė pirmą pavarą ir užvažiavo ant kelkraščio.
Tada vairuotoja pastebėjo išvažiavimą ir bandė apsisukinėti bei išvažiuoti iš kelkraščio. Atlikdama minėtus manevrus, vairuotoja atsitrenkė į stovėjusį tamsios spalvos automobilį „Mitsubishi L200“.
Po eismo įvykio jis užstatė pravažiavimą ir pribėgo prie automobilio „Peugeot“ vairuotojos, siekdamas ją sustabdyti ir padėti. Kuomet atidarė automobilio duris, pastebėjo, kad vairuotoja sunkiai orientuojasi aplinkoje, yra neadekvati, iš automobilio salono sklido aitrus alkoholio kvapas.
Jis nuramino vairuotoją, paklausė kaip jaučiasi, ji atsisėdo ant vairuotojo sėdynės krašto. Apie 22.01 val. paskambino bendruoju pagalbos telefonu ir pranešė apie neblaivią vairuotoją, taip pat paprašė greitosios medicinos pagalbos, nes vairuotoja atrodė visiškai neadekvati.
Belaukiant pareigūnų atvykimo, pastebėjo, kad vairuotoja kalba nerišliai, jos judesiai nekoordinuoti. Atvažiavę medicinos darbuotojai suteikė pirmąją medicinos pagalbą, po kelių minučių atvyko ir policijos pareigūnai.
Atvykusiems pareigūnams moteris pasakė, kad alkoholį vartojo prieš kelias valandas. Pirmu pūtimu nustatytas 2,17 promilių girtumas, o antru pūtimu – 1,88 promilės girtumas.
Teismo verdiktas
Vilniaus miesto apylinkės teismas nusprendė Moniką S. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą be užstato, nustatant 1 metų laidavimo terminą.
Nors baudžiamoji byla buvo nutraukta, tačiau girta vairuotoja lengvai neišsisuko. Iš jos metams atimta teisė vairuoti automobilį.
Iš jos taip pat bus išieškota 1,6 tūkst. eurų suma. Tiek įvertintas jos vairuotas automobilis „Peugeot 307“.
Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos galėjo būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.
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