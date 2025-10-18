Lobis Varėnoje sustabdė gatvės remontą, žmonės – pikti: „Pirkėjų nėra, į turgų niekas neateina“

Porą savaičių Varėna laukė, ką nutars specialistai: darbai stovi, laikas eina, varėniškiai pyksta dėl nepatogumų.
Paaiškėjo paveldosaugininkų sprendimas
Varėnos gyventojas Jonas kiekvieną dieną išeina pažiūrėti, kaip statybininkams sekasi remontuoti vieną pagrindinių gatvių. Remonto darbus keiksnoja ir gėlių prekeiviai, nes pirkėjai nebeužsuka gėlių pirkti.
„Pirkėjų nėra, į turgų niekas neateina. Laukiame, kada bus pabaiga viso šito bardako. 80 procentų praradau pirkėjų. Ir dar lapkričio 1-oji ant nosies, kur praktiškai niekas nieko neperka. Visi renkasi kur geresnis privažiavimas“, – TV3 Žinioms guodėsi didelę dalį pirkėjų praradęs gėlių prekeivis Gediminas.
Žmonės dar labiau sunerimo, kai pastebėjo, kad maždaug prieš porą savaičų darbai beveik visai sustoję buvo – statybininkai dirbo tik vienoje kelio pusėje.
Laikinai Varėnos rajono mero pareigas einantis Alvydas Verbickas sako, kad gatvės remontas iš tiesų buvo pristojęs: kaltas netikėtai rastas senas grindinys, kuris daug metų slypėjo po asfaltu. Vėliau darbus pristabdė paveldosaugininkai.
„Netikėtas radinys, turėjome šiek tiek įtampos, nes galvojome, kad gali būti liūdnai dėl mūsų kultūros paveldo, nes jų nuomonės kartais būna per griežtos“, – aiškino A. Verbickas.
Grindinys – neblogai išsilaikęs
Turto valdymo skyriaus vedėjas sako, kad senovę menantis grindinys dar ir nesiauras bei netrumpas – net keli šimtai metrų.
„Taip, iš tikro, nesitikėjome. Nufrezavę asfalto, mes radome grindinį. To grindinio plotis apie 4-5 metrai, jo būklė – pakankamai gera, bet techniškai jis yra mums nepatogioje vietoje“, – sakė Turto valdymo skyriaus vedėjas Egidijus Zaleskis.
Porą savaičių varėniškiai laukė, ką paveldosaugininkai nuspręs dėl seno, istorinio grindinio. Manoma, kad jam – daugiau nei šimtas metų. Visi kaip ir apsidžiaugė, juk ne kasdien tokių lobių randama.
Tačiau sunerimo, kas bus, jei specialistai lieps jį palikti, nes grindiniu važinėti dzūkai jau nenori.
Prieš kelias dienas Varėnos savivaldybę pasiekė aplinkosaugininkų žinia, kad darbus tęsti leidžia, tačiau su sąlygomis.
„Jie leido mums išardyti kaip dzūkai „bajina“, bruka su sąlyga, kad mes šituos akmenis panaudosime būtent ir šito projekto rėmuose, ir galbūt miesto teritorijoje. Bet jie turėtų būti tiktai čia panaudoti“, – svarstė laikinasis meras A.Verbickas.
O varėniškis Jonas stebisi, kad nelikę jokių dokumentų apie grindinį ir daugeliui tai buvo staigmena. Kai Jonas gimė – gatvė akmenimis jau buvo išklota. Gatvė išasfaltuota sovietmečiu.
„Čiut ne 90 metų, tai jis jau buvo. Aš jo nestačiau, nieko, jau buvo pastatytas. Kai užėjo Rusija – viskas sugriuvo“, – grindinį tikino atmenantis Varėnos senjoras Jonas.
Varėnos rajono savivaldybė gatvę nusprendė suremontuoti iš pagrindų. Iš pradžių skaičiavo, kad darbai atsieis 940 tūkst. eurų. Dalį pinigų gavo iš kelių priežiūros, dalį iš Europos Sąjungos fondų, dalis iš rajono biudžeto.
Dabar darbai dar pabrangs dėl grindinio. Akmenis reikės atsargiai iškelti, nuplauti, paruošti ir tada sudėti. Kiek šie darbai atsies – savivaldybės specialistai dar nespėjo paskaičiuoti.
