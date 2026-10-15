Lietuvos zoologijos sode – pirmą kartą viešumoje pasirodys rutulinio šarvuočio jauniklis

Sustiprėjęs jauniklis kartu su mama Marilyn Monroe ir tėvu Johnu jau išleidžiamas į atvirą savanos ekspoziciją.
Pristatymo metu Lietuvos zoologijos sodo egzotariumo gyvūnų priežiūros specialistai Vytautas Ivanauskas ir Domantas Grybauskas plačiau papasakos apie rutulinių šarvuočių rūšies situaciją gamtoje, išskirtines šių gyvūnų savybes, jauniklio pirmąsias gyvenimo dienas ir jo priežiūrą.
Rutulinių šarvuočių jauniklių auginimas yra didelis iššūkis – Lietuvos zoologijos sodo duomenimis, apie 45 proc. jų neišgyvena.
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