TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos vadovai pasiuntė sveikinimus Ispanijai

2025-10-12 16:29 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
Ispanijai švenčiant savo nacionalinę dieną, sveikinimus jiems perduoda Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda bei premjerė Inga Ruginienė. 

Inga Ruginienė ir Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas

1

Pasak šalies vadovo, Lietuvą ir Ispaniją sieja puikūs dvišaliai santykiai bei sėkmingas bendradarbiavimas Europos Sąjungos (ES) ir NATO formatuose,

 „Džiaugiuosi, kad mūsų šalis vienija siekis kurti saugesnę ir tvirtesnę Europą. Esame dėkingi už jūsų šalies indėlį į Baltijos šalių ir viso rytinio flango saugumo stiprinimą – aktyvų dalyvavimą Baltijos oro policijos misijoje, įsipareigojimą dėl oro gynybos sistemų dislokavimo“, – rašoma prezidentiniame G. Nausėdos sveikinime Ispanijos Karaliui Pilypui VI.

Prezidentas aukštai įvertino abiejų šalių bendrą darbą saugumo ir gynybos srityse bei išreiškė įsitikinimą, kad ateityje abipusėmis pastangomis jis bus dar labiau sustiprintas, pvz. aktyviau keičiantis žiniomis vystant inciatyvas kibernetinio saugumo ir kovos su dezinformacija srityse.

G. Nausėda taip pat pabrėžė būtinybę tęsti sėkmingą bendradarbiavimą ekonomikos ir investicijų srityse, toliau plėtoti bendrus švietimo ir kultūros projektus.

„Tikiu, kad šiemet pasirašytas memorandumas dėl bendradarbiavimo švietimo srityje atvers naujų galimybių akademiniam ir jaunimo dialogui. Šiandien Lietuvoje didėja susidomėjimas ispanų kalba – siekiame, kad Lietuvoje įsikurtų visam Baltijos šalių regionui skirtas Servanteso institutas, kuris padėtų dar plačiau skleisti ispanų kultūrą ir kalbą“, – teigė šalies vadovas savo sveikinime.

Pažymima, kad, naudodamasis proga, G. Nausėda pakvietė Karalių Pilypą VI atvykti į Lietuvą.

Ruginienė: Ispanijos įsipareigojimas yra tikras sąjungininkų solidarumo pavyzdys

Ministrė pirmininkė I. Ruginienė Lietuvos Vyriausybės vardu teigė, kad šalis vertina draugiškus santykius su Ispanija ir glaudų bendradarbiavimą ES, NATO ir kitose tarptautinėse organizacijose.

„Esame labai dėkingi Ispanijai už  tvirtą indėlį į NATO kolektyvinę gynybą, taip pat už oro erdvės patruliavimo misiją ir Baltijos valstybių priešakinių pajėgų stiprinimą. Jūsų šalies įsipareigojimas yra tikras sąjungininkų solidarumo ir bendros atsakomybės už Europos saugumą pavyzdys“, – teigiama Vyriausybės paskelbtame premjerės sveikinime.

Pasak premjerės, vykstant Rusijos agresijai prieš Ukrainą, Europos demokratinių valstybių vienybė yra itin svarbi.

„Kartu turime išlikti tvirti remdami Ukrainą iki kol bus pasiekta teisinga ir patvari taika. Tikiu, kad glaudesnis bendradarbiavimas energetikos, gynybos ir inovacijų srityse toliau stiprins abi mūsų šalis ir visą Europos Sąjungą“, – sakoma Vyriausybės vadovės sveikinime.

Spalio 12 d. minima nacionalinė Ispanijos diena – Día de la Hispanidad. Šią dieną ispanai mini savo šalies kultūrą, paveldą ir tradicijas, siekiančias ir Lotynų Ameriką. Šventės metu ispanai prisimena šalies istoriją, nusipelniusius žmones ir laimėjimus.

Ši diena taip pat svarbi tuo, kad 1492 m. spalio 12 d. Kristupas Kolumbas pasiekė Kanarų salas.

