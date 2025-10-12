Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienės pažadas LGBTQ+ bendruomenei dar neišpildytas

2025-10-12 13:08
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-10-12 13:08

Premjerė Inga Ruginienė vis dar neišpildė savo pažado ir kol kas nesusitiko su LGBTQ+ bendruomene. Tačiau, kaip teigė ministrės pirmininkės patarėjas Ignas Dobrovolskas, šiuo metu derinamas susitikimo laikas.

LGBT protestas prie Seimo. ELTA / Ervin Rauluševičius

6

„Toks susitikimas yra planuojamas – šiuo metu derinamas galimas laikas, todėl šiandien dar negalėčiau pasakyti tikslios datos“, – Eltai raštu perduotame atsakyme teigė I. Dobrovolskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tikisi išgirsti šios bendruomenės lūkesčius

Jis pažymėjo, kad ministrė pirmininkė tikisi išgirsti šios bendruomenės lūkesčius ir kartu ieškoti būdų, kaip juos būtų galima įgyvendinti.

„Poreikis susitikti su LGBTQ+ bendruomenės atstovais yra didelis (...). Šių žmonių teisės vis dar nėra iki galo užtikrintos, todėl būtina apie tai diskutuoti ir ieškoti galimų sprendimų“, – pridūrė premjerės patarėjas.

ELTA primena, kad I. Ruginienė yra žadėjusi atnaujinti diskusiją dėl tos pačios lyties asmenų partnerystės įteisinimo.

Vis dėlto, toks siekis nebuvo įtrauktas į naujosios ministrės pirmininkės suformuotos Vyriausybės programą. Pastarojoje numatytas tik siekis kovoti su neapykanta prieš LGBT bendruomenę. Tiesa, analogiškas punktas buvo įtrauktas ir į XIX-osios Vyriausybės programą. 

Balandį Konstitucinis Teismas (KT) nusprendė, jog tai, kad Lietuvoje nėra įteisinta tos pačios lyties asmenų partnerystė, prieštarauja pagrindiniam valstybės įstatymui. KT taip pat prieštaraujančiu Konstitucijai paskelbė Civilinio kodekso straipsnį, pagal kurį partnerystę galima sudaryti tik tarp vyro ir moters.

Bruknė
Bruknė
2025-10-12 13:20
O kada susitiks su interneto komentatorių bendruomene, baikerių bendruomene, hobihorserių bendruomene, homofobų bendruomene?
Atsakyti
Vajezau
Vajezau
2025-10-12 13:22
Tai kas dabar bus? Gal jau vyriausybę dėl to vers? O gal dėl to ir verčia?
Atsakyti
fe
fe
2025-10-12 13:23
Kai pamatai šitaip apsikarščiusią dvikoję būtybę, belieka tik nusistebėti, kuo tokiu užimta jos besmegenė galvytė ir saugotis nesusidurti daugiau niekada, kad nepatirti "geranoriškos" agresijos
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
