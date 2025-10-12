Ruginienės pažadas LGBTQ+ bendruomenei dar neišpildytas

„Toks susitikimas yra planuojamas – šiuo metu derinamas galimas laikas, todėl šiandien dar negalėčiau pasakyti tikslios datos“, – Eltai raštu perduotame atsakyme teigė I. Dobrovolskas.
Tikisi išgirsti šios bendruomenės lūkesčius
Jis pažymėjo, kad ministrė pirmininkė tikisi išgirsti šios bendruomenės lūkesčius ir kartu ieškoti būdų, kaip juos būtų galima įgyvendinti.
„Poreikis susitikti su LGBTQ+ bendruomenės atstovais yra didelis (...). Šių žmonių teisės vis dar nėra iki galo užtikrintos, todėl būtina apie tai diskutuoti ir ieškoti galimų sprendimų“, – pridūrė premjerės patarėjas.
ELTA primena, kad I. Ruginienė yra žadėjusi atnaujinti diskusiją dėl tos pačios lyties asmenų partnerystės įteisinimo.
Vis dėlto, toks siekis nebuvo įtrauktas į naujosios ministrės pirmininkės suformuotos Vyriausybės programą. Pastarojoje numatytas tik siekis kovoti su neapykanta prieš LGBT bendruomenę. Tiesa, analogiškas punktas buvo įtrauktas ir į XIX-osios Vyriausybės programą.
Balandį Konstitucinis Teismas (KT) nusprendė, jog tai, kad Lietuvoje nėra įteisinta tos pačios lyties asmenų partnerystė, prieštarauja pagrindiniam valstybės įstatymui. KT taip pat prieštaraujančiu Konstitucijai paskelbė Civilinio kodekso straipsnį, pagal kurį partnerystę galima sudaryti tik tarp vyro ir moters.
