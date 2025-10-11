Ruginienė įvardijo, kas būtų tinkamiausias tapti kultūros ministru

„Kitą savaitę atidarysiu konsultacijas dėl kultūros ministro“, – šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryboje sakė I. Ruginienė.
Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis(24 nuotr.)
„Aš vis dar tikiu, kad geriausia ministrė būtų Vaida (Aleknavičienė – ELTA). (...) Jos išlaikytas charakteris tikrai tai, ko šiai dienai reikia kultūrai“, – pažymėjo ji.
Parlamentarė V. Aleknavičienė buvo paskirta kultūros ministre I. Ruginienės Vyriausybėje, tačiau socialdemokratams ir „aušriečiams“ sutarus dėl ministerijų mainų, politikė pasitraukė iš posto.
I. Ruginienė taip pat nurodė, kad naujajam Kultūros ministerijos vadovui padės formuoti politinę komandą.
„Aš atidarysiu konsultacijas ir mes, socialdemokratai, rasime geriausią ministrą į Kultūros ministeriją. Aš, kaip premjerė, padėsiu naujam ministrui suformuoti savo komandą. Ir aš manau, kad tai yra tas žingsnis, kurį šiandien turime padaryti“, – akcentavo ministrė pirmininkė.
ELTA primena, kad socialdemokratams ir „aušriečiams“ sutarus dėl Energetikos ir Kultūros ministerijų mainų, kultūros bendruomenės gretose kilo pasipiktinimas. Menininkai reikalauja, kad Remigijaus Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“ būtų atribota nuo Kultūros ministerijos.
Kultūros bendruomenė neatsitraukia nuo savo reikalavimų nepaisant to, kad praėjusią savaitę iš kultūros ministro pareigų atsistatydino kritikos sulaukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius. Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžia, kad tai neatliepia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros ministeriją nuo „Nemuno aušros“.
