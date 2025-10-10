Ruginienė apie muziejaus sprendimą susigrąžinti meno kūrinius: sienos tuščios, paveikslai nuimti seniai

„Apmaudus prašymas, bet galiu pasakyti, kad rezidencijoje paveikslai jau buvo nuimti gerokai anksčiau ir jie jau atvežti į Vyriausybę, tai rezidencijoje sienos tuščios. Jau prieš kurį laiką planavau pasikeisti“, — LRT radijui penktadienį komentavo premjerė.
Ministrė pirmininkė sako, kad grąžinti paveikslus atgal į LNDM nebus kliūtis. Esą Vyriausybėje galėtų būti eksponuojami šalies meno mokyklų vaikų kūriniai.
„Galerija, iš tikrųjų, skaito mano mintis, nes atėjusi dirbti čia, į Vyriausybę, planavau atlaisvinti koridorius, nes turiu idėją atidaryti juos meno mokyklų parodoms“, – sakė premjerė.
Iš Vyriausybės rūmų bus atsiimti 57 tapybos darbai, iš premjerės rezidencijos – 31. Anot LNDM vadovo Arūno Gelūno, sprendimą nepratęsti meno darbų skolinimo sutarties lėmė ir įtampos kultūros bendruomenėje.
„Baigėsi sutarties laikas ir šiuo metu tikrai tvyro daugybė geopolitinių grėsmių (…) perdavus kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“, atsirado ir kitokių, vidinių grėsmių, įtampų“, – ketvirtadienį Eltai komentavo A. Gelūnas.
„Valdžios nenoras įsiklausyti į kultūros bendruomenės argumentus, aišku, daro įtaką sprendimui taip pat. Ir ta neteisybė skleidžiama, melaginga informacija, kad Vilnius užsidaręs tik savo teritorijoje, ignoruoja regionus, tai manau, kad savo veiklos suintensyvėjimu regionuose, dalį jų (kūrinių – ELTA) vežiojant, manau paneigsime ir šitą dezinformaciją“, – pridūrė LNDM direktorius.
ELTA primena, kad Lietuvos nacionalinis dailės muziejus antradienį Vyriausybės kanceliariją informavo norintis atsiimti visus Vyriausybės rūmuose ir premjerės rezidencijoje nuo 2018 m. eksponuojamus kūrinius. Dalį kūrinių LNDM žada atsiimti ir iš Prezidentūros – prašymas bus išsiųstas artimiausiu metu.
Sekmadienį įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyko įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ – menininkų, muzikantų, muziejininkų, aktorių, atlikėjų, dailininkų bendruomenės atstovai reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo R. Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“.
Dėl sprendimo Kultūros ministeriją perduoti „Nemuno aušrai“, nuo Prezidentūros, Kultūros ministerijos bei Vyriausybės atsiribojo bei nutraukė bendradarbiavimą ne viena kultūros įstaiga ir iniciatyva.
