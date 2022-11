Lietuvos vadovai kaimyninei Latvijai Nepriklausomybės dienos proga linki klestėjimo

Prezidentas G. Nausėda sveikinime akcentuoja, jog Lietuva ir Latvija yra ne tik kaimynės, bet ir artimiausios sąjungininkės Europos Sąjungoje bei Šiaurės Atlanto sutarties organizacijoje.

„Esu įsitikinęs, kad ir toliau plėtosime glaudžius Lietuvos ir Latvijos santykius tiek dvišaliu, tiek regioniniu lygmeniu, kartu stiprinsime mūsų bendrą saugumą ir ginsime demokratiją, taisyklėmis grindžiamą tarptautinę tvarką ir laisvę“, – rašoma sveikinime, kurį penktadienį paskelbė Prezidentūra.

Šalies vadovo teigimu, Baltijos šalių istorinė kova ir kelias į nepriklausomybę dar kartą primena krypties pasirinkimo svarbą, todėl Rusijos karo Ukrainoje akivaizdoje reikia siekti, kad tarptautinės teisės normų pažeidimai ir karo nusikaltimai nebūtų pamiršti, o atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn.

„Tikiu, kad drauge ir toliau teiksime visapusišką karinę, politinę, ekonominę ir humanitarinę paramą Ukrainai, ginančiai savo suverenitetą, teritoriją ir žmones“, – sakoma sveikinime.

Premjerės I. Šimonytės sveikinime pabrėžiama, kad Baltijos šalių patirtis ir vienybė labai svarbi kuriant taikią, klestinčią, stiprią ir agresorių šantažui nepasiduodančią Europą, o siekiant tvarios taikos žemyne svarbu išlikti vieningiems remiant Ukrainą ir griežtinant sankcijas Rusijai ir Baltarusijai.

„Latvijos nepriklausomybės šventė – įkvepiantis priminimas daugeliui pasaulio tautų, kiek daug gali pasiekti laisva ir demokratiška šalis. Ši diena ypatinga ir Lietuvai, nes lietuviai ir latviai – broliškos tautos, artimi draugai ir sąjungininkai, kurių likimai taip glaudžiai susipynę“, – sakoma premjerės sveikinime, kurį paskelbė Vyriausybės spaudos tarnyba.

Pasak premjerės, Baltijos šalių patirtis ir vienybė labai svarbi kuriant taikią, klestinčią, stiprią ir agresorių šantažui nepasiduodančią Europą, o siekiant tvarios taikos žemyne svarbu išlikti vieningiems remiant Ukrainą ir griežtinant sankcijas Rusijai ir Baltarusijai.

Happy Independence Day to my dear friend @krisjaniskarins and to all Latvian people. The celebration of Latvia’s Independence is an inspiring reminder for many nations around the world how much a free and democratic country can achieve.



Lai dzīvo brīvība! Dievs, svētī Latviju!