Anot jos, užbaigus sandorį ketinama integruoti abiejų bendrovių paštomatų tinklus, taip pat tikimasi efektyviau teikti universaliąją pašto paslaugą.
„Valdyba kartu su bendrove ir konsultantais praėjo visą tą ilgą kelią tam, kad pirmiausia įsitikintų, ar šitas įsigijimas atitinka ilgalaikę Lietuvos pašto strategiją. Ir taip, tai tikrai atitinka mūsų strategiją. Tada reikėjo užtikrinti, kad šitas sandoris yra finansiškai tvarus ir kuria ilgalaikę vertę akcininkams bei visai Lietuvos valstybei“, – penktadienį žurnalistams sakė J. Stanišauskienė.
Pasak jos, konkrečių pajamų ir pelno augimo prognozių bendrovė kol kas negali atskleisti dėl komercinių priežasčių.
„Mes siekiame sėkmingai konsoliduoti pajamas, turime sinergijų iš sujungtos infrastruktūros ir visos technologinės bazės, matome iš tikrųjų didžiulę vertę tuo, ką galime duoti klientams. Tai yra geresnės paslaugos, geresni automatai, geresnė technologija ir klientų patirtis, kas, žinoma, koncentruosis į didesnes pajamas, bet ir į didesnį pelną“, – kalbėjo Lietuvos pašto valdybos pirmininkė.
Anot J. Stanišauskienės, sandoris taip pat sustiprins Lietuvos pašto konkurencines pozicijas tarptautinėje rinkoje, mat iki šiol abi bendrovės konkuravo dėl tų pačių klientų, tarp jų – ir didžiųjų Azijos rinkos dalyvių.
„Klientams bus tikrai didesnė vertė dėl to, kad jie dirbs su vienu stambiu žaidėju Baltijos šalių rinkoje. Atitinkamai Lietuvos pašto konkurencinė pozicija sustiprėja, ir mes, turėdami geresnę infrastruktūrą, galėsime pateikti geresnį vertės pasiūlymą klientams“, – teigė ji.
Pasak J. Stanišauskienės, 115 mln. eurų vertės „Omniva“ įsigijimo sandorį numatoma finansuoti iš trijų šaltinių – nuosavų Lietuvos pašto lėšų, bankų paskolų bei papildomo valstybės kapitalo įnašo.
Paštomatų tinklus ketinama sujungti, dėl prekių ženklų dar neapsispręsta
Lietuvos pašto valdybos pirmininkės teigimu, užbaigus „Omniva“ įsigijimą, abiejų bendrovių klientai galės naudotis bendru paštomatų tinklu, tačiau dėl tolesnio prekių ženklų naudojimo skirtingose Baltijos šalių rinkose dar nėra apsispręsta.
„Pradedant nuo paštomatų tinklo, be abejo, tinklas bus integruotas, o vartotojai ir klientai turės galimybę naudotis išplėstu paštomatų tinklu“, – sakė J. Stanišauskienė.
„Mes įvertinsime, kuris prekės ženklas kuria geriausią vertę tam tikrose rinkose pagal vartotojų apklausas, pagal kiekvieno prekės ženklo potencialą ir komercinę vertę, ir tada priimsime sprendimą“, – pridūrė ji.
Paklausta, ar sujungus abiejų bendrovių infrastruktūrą vartotojai galėtų tikėtis mažesnių siuntų pristatymo kainų, J. Stanišauskienė teigė, kad tai priklausys nuo konkurencinės aplinkos.
„Kainas iš esmės apsprendžia konkurencinė aplinka. Todėl negaliu pasakyti nei į vieną, nei į kitą pusę. (…) Lietuvos paštas su šiuo įsigijimu labai smarkiai sustiprina savo konkurencinę poziciją. Iš esmės, kai esi rinkos lyderis, gali tapti tuo kainas diktuojančiu verslo elementu“, – kalbėjo Lietuvos pašto valdybos pirmininkė.
Pasak jos, įsigijus „Omniva“ taip pat ketinama toliau investuoti į veiklos plėtrą, technologijas bei paslaugų kokybės gerinimą.
ELTA primena, kad Lietuvos paštas pateikė didžiausią – 115 mln. eurų vertės – pasiūlymą įsigyti valstybinę Estijos logistikos grupę „Omniva“. Aukciono rezultatus dar turi patvirtinti Estijos regioninių reikalų ir žemės ūkio ministras.
Baltijos šalyse veikiančios „Omniva“ grynasis pelnas pernai siekė 5,9 mln. eurų, pajamos sudarė 154,7 mln. eurų. Grupės siuntų verslo pajamos Baltijos šalyse 2025 metais augo 11 proc. iki 84,1 mln. eurų.
„Omniva“ prekės ženklą valdanti valstybinė „Eesti Post“ Estijoje turi universaliųjų pašto paslaugų teikėjo licenciją iki 2029 metų.