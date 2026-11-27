Lietuvos įmonės pasiūlyta kaina už 100 proc. Estijos grupės akcijų – 115 mln. eurų, BNS pranešė įmonę valdanti Susisiekimo ministerija.
Pasak jos, viešas akcijų pardavimo aukcionas baigėsi penktadienį.
Lietuvos paštas pranešė, kad aukciono rezultatus dar turi patvirtinti Estijos regionų ir žemės ūkio ministras, o sandorį baigti numatoma 2028 metų pirmąjį ketvirtį.
Aukcione dalyvavo ir Estijos „Posti Group“, tačiau nebuvo išrinkta laimėtoja ir toliau jame nedalyvaus, pranešė įmonė.
Lietuvos pašto pasiūlymas pradinę kainą viršijo 63 mln. eurų
Estijos regionų ir žemės ūkio ministras Hendrikas Johannesas Terrasas (Jonanesas Terasas) teigė, kad Lietuvos pašto pasiūlymas pradinę kainą viršijo 63 mln. eurų.
„Džiaugiuosi šiuo rezultatu. Abu geriausi pasiūlymai gerokai viršija pradinę kainą. Dabar pradėsime tikrinti pasiūlymų atitiktį pardavimo sąlygoms“, – H. J. Terrasą cituoja Estijos BNS.
„Paštas privalės pasiekti bet kurį Estijos kampelį ir pasikeitus savininkui. Penkių dienų laiškų bei laikraščių pristatymas į namus išliks, o kiekvienoje apskrityje turės veikti bent vienas pašto skyrius“, — pridūrė ministras.
Pasak jo, Estijos pašto augimui reikalingos investicijos, o mokesčių mokėtojai neturi prisiimti rizikos, susijusios su logistikos verslo plėtra.
Nurodoma, kad prieš patvirtinant rezultatus, bus atliktas išsamesnis pasiūlymo patikrinimas. Per 20 darbo dienų nuo rezultatų paskelbimo ministras nuspręs dėl jų patvirtinimo, tuomet bus galima pasirašyti sutartį.
J. Taminskas: istorinės svarbos sandoris
Susisiekimo ministerijos vertinimu, Lietuvos paštą pripažinus oficialiu aukcionu laimėtoju būtų sudarytas istorinės svarbos sandoris. Jis sustiprintų Lietuvos pozicijas pašto ir logistikos sektoriuje bei didintų bendrovės konkurencingumą tarptautinėje rinkoje, kartu kurdamas ilgalaikę ekonominę vertę valstybei.
„Lietuvos pašto dalyvavimas aukcione ir pasiektas rezultatas yra svarbus istorinis įvykis stiprinant mūsų šalies pozicijas Baltijos siuntų logistikos rinkoje. „Omniva“ įsigijimą vertiname kaip investicinį projektą, svarbu, kad sandoris būtų finansiškai tvarus bei kurtų finansinę grąžą. Į sandorį investuoja ne tik bendrovė. Atsižvelgdama į projekto finansinę grąžą, Susisiekimo ministerija, kaip bendrovės akcininkė, palaiko sandorio sudarymą bei su tuo susijusią verslo plėtrą Baltijos regione, todėl prisideda prie investicijos“, – pranešime sakė ministras Juras Taminskas.
Lietuvos pašto valdybos pirmininkės Jūratės Stanišauskienės teigimu, sprendimas dalyvauti aukcione priimtas įvertinus ne tik strategines bendrovės augimo galimybes, bet ir finansinį sandorio pagrįstumą bei su juo susijusias rizikas.
„Valdybos vertinimu, dalyvavimas aukcione ir pasiektas rezultatas atitinka ilgalaikę bendrovės strateginę kryptį. Vertinome ne tik galimybę sustiprinti pozicijas Baltijos šalių rinkoje, bet ir sandorio finansinį pagrįstumą, integracijos galimybes bei susijusias rizikas. Mūsų atsakomybė yra užtikrinti, kad šis sprendimas kurtų ilgalaikę vertę bendrovei ir jos akcininkei Lietuvos valstybei“, – pranešime sakė J. Stanišauskienė.
Lietuvos pašto generalinis direktorius Kastytis Valantinas teigia, kad Baltijos siuntų rinkoje mažėjant tradicinės korespondencijos apimtims vis didesnę reikšmę įgyja e. komercija, paštomatų tinklo aprėptis ir veiklos efektyvumas.
„Lietuvos pašto veiklos strategijoje numatyta stiprinti pozicijas Baltijos e. komercijos rinkoje, auginti komercinių siuntų apimtis ir būti pirmu siuntų pristatymo pasirinkimu kiekvienam gyventojui ir verslui Lietuvoje bei Baltijos šalyse. „Omniva“ įsigijimas paspartins šių tikslų įgyvendinimą suteikdamas galimybę greičiau užsitikrinti regioninę lyderystę“, – pabrėžia K. Valantinas.
Kaip teigiama pranešime, ruošiantis bendrovių integracijai bus plėtojama veiklos sinergija logistikos, siuntų rūšiavimo, informacinių technologijų ir paštomatų tinklo srityse. Kartu bus siekiama sklandžiai tęsti veiklas, išlaikyti svarbių paslaugų prieinamumą ir panaudoti įmonių darbuotojų patirtį bei kompetencijas.
BNS balandį skelbė, kad Estijos vyriausybė nutarė privatizuoti „Omniva“, o sutartį buvo tikimasi pasirašyti 2027 metais, o sandorio užbaigimas priklausys nuo leidimų gavimo.
Estijos vyriausybės atstovai tuomet sakė, jog sprendimą lėmė esminiai rinkos ir gyventojų įpročių pokyčiai, o savininko pasikeitimas neturės įtakos „Omnivos“ veiklai Estijoje.
„Omniva“ valdybos pirmininkas Martti Kuldma balandį sakė, jog privatus kapitalas leis greičiau investuoti, gerinti paslaugas ir stiprinti įmonės pozicijas.
BNS rašė, kad „Omniva“ siekė Lietuvoje teikti universaliąją pašto paslaugą (UPP). Jos ir Lietuvos pašto paraiškas pernai gruodį patvirtino Ryšių reguliavimo tarnyba, tačiau šių metų birželį motyvuodama neaiškia komunikacija atrankos metu „Omniva“ nusprendė nebesiekti teikti šių paslaugų Lietuvoje.
Šiemet spalį skelbta, kad „Omniva“ paprašė Europos Komisijos (EK) išsiaiškinti, ar UPP finansavimo tvarka Lietuvoje neiškreipia rinkos, suteikdama nesąžiningą pranašumą valstybės valdomam Lietuvos paštui. Bendrovė pateikė skundus dėl Lietuvoje ir Latvijoje galiojančio UPP kaštų kompensavimo, nes jis galimai neatitinka ES taisyklių bei leidžia valstybinėms pašto įmonėms kompensacijas už UPP panaudoti komercinei veiklai.
Lietuvos pašto grupė pernai uždirbo 5,9 mln. eurų grynojo konsoliduoto pelno – 24,4 karto daugiau nei užpernai (242 tūkst. eurų) – ir gavo 108,2 mln. eurų pajamų – 9 proc. daugiau (99,4 mln. eurų).
„Omniva“ pajamos pernai padidėjo 9,4 proc. iki 154,7 mln. eurų, ji uždirbo 5,9 mln. eurų grynojo pelno, kai užpernai patyrė 0,56 mln. eurų grynąjį nuostolį.
Grupę sudaro patronuojanti valstybės bendrovė „Eesti Post“ ir jos antrinės bendrovės „Finbite“, „Picapac“, „Omniva SIA“, „Omniva LT“ ir „Omniva LT Sorting“. „Eesti Post“ turi universaliųjų pašto paslaugų teikėjo licenciją iki 2029 metų.