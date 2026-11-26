„Nuo šiol užsukus į Lietuvos paštą bus galima pasirūpinti ir automobilio, būsto ar kelionės draudimu. Vienas didžiausių „Perlo“ terminalų pranašumų – galimybė vienoje vietoje palyginti kelių didžiųjų draudimo bendrovių pasiūlymus. Žmogui nereikia atskirai kreiptis į skirtingus draudikus – jis gali įvertinti kainas, sąlygas ir išsirinkti tai, kas geriausiai atitinka jo poreikius“, – teigia „Perlas Network“ prekybos direktorius Tadas Malinauskas.
Lietuvos paštas nuolat atsižvelgia į gyventojų poreikius ir ieško galimybių pasiūlyti jiems aktualių paslaugų pašto skyriuose visoje šalyje. Bendradarbiavimas su „Perlas Network“ yra dar vienas žingsnis šia kryptimi.
„Nuolat stebime, ko labiausiai reikia mūsų klientams, ir atitinkamai plečiame savo paslaugas. Norime, kad užsukę į pašto skyrių žmonės galėtų ne tik patogiai išsiųsti ar atsiimti siuntas, bet ir vienoje vietoje susitvarkyti kitus kasdienius reikalus. Partnerystė su „Perlu“ leidžia dar labiau išplėsti klientams aktualių paslaugų spektrą“, – sako Lietuvos pašto Paslaugų ir rinkodaros direktorius Irmantas Šerys.
„Perlas Network“ prekybos direktoriaus teigimu, šį bendradarbiavimą paskatino paprastas „Perlo“ siekis – būti ten, kur patogu klientui.
„Džiaugiamės galėdami suvienyti jėgas su Lietuvos paštu. Tai ilgametę patirtį ir gyventojų pasitikėjimą pelniusi organizacija, turinti platų skyrių tinklą visoje šalyje. Ši partnerystė leis „Perlo“ paslaugoms pasiekti dar daugiau gyventojų ir pasiūlyti jas ten, kur žmonės lankosi kasdien“, – sako Tadas Malinauskas.
Straipsnį parengė: „UAB, Perlas Network“.