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Lietuvos ir Vengrijos ministrai neskuba pranešimų apie bombas lėktuvuose vadinti koordinuota ataka

2026-11-05 16:19 / šaltinis: BNS
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2026-11-05 16:19
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Lietuvos ir Vengrijos užsienio reikalų ministrai virtinės melagingų pranešimų apie bombas Europos lėktuvuose bei kibernetinių atakų prieš šaldytuvus nenori vadinti koordinuota ataka, ragina palaukti žvalgybos vertinimų.

Lietuvos ir Vengrijos ministrai neskuba pranešimų apie bombas lėktuvuose vadinti koordinuota ataka (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Lietuvos ir Vengrijos užsienio reikalų ministrai virtinės melagingų pranešimų apie bombas Europos lėktuvuose bei kibernetinių atakų prieš šaldytuvus nenori vadinti koordinuota ataka, ragina palaukti žvalgybos vertinimų.

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„Kaip ir visais kitais atvejais mes turime sulaukti aiškių indikacijų ir duomenų apie šaltinius, apie tai, kas tai organizavo, vykdė, kad galėtume atribuciją susieti su viena ar kita valstybe, jeigu tai yra valstybė, ir tik tada imtis veiksmų“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys.

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Jam antrino Vilniuje viešinti Vengrijos ministrė Anita Orban.

„Turime būti pasirengę, o mūsų tarnybos turi bendradarbiauti. Pirmiausia reikia nustatyti šaltinį, kaltės priskyrimas gali įvykti tik tada, kai esame 100 procentų įsitikinę, kas stovi už bet kokios kenkėjiškos veiklos“, – teigė ji.

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Pranešimai apie sprogmenis ketvirtadienį sutrikdė keliolika skrydžių Europoje. Kelis lėktuvus lydėjo naikintuvai, o bent du skrydžiai buvo nukreipti kitur.

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ES pareiškė, kad kol kas neaišku, ar pranešimai yra tarpusavyje susiję, ir pabrėžė atidžiai stebinti įvykius kartu su nacionalinėmis institucijomis.

Tai buvo jau trečia diena šią savaitę, kai grasinimai susprogdinti bombas trikdė oro eismą virš žemyno. Antradienį tokie pranešimai palietė apie dešimt skrydžių.

„Esu įsitikinęs, kad mūsų tarnybos greitai pateiks išvadas ir tada galėsime įvertinti. Jeigu tai yra bendros plačios kampanijos, skirtos sukelti įtampą mūsų visuomenėje, terorizuoti mūsų visuomenės dalį, tai atitinkamai turėsime kolektyviai ir elgtis“, – pabrėžė K. Budrys.

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Taip pat dar šią savaitę prekybos centrai Belgijoje, Estijoje, Suomijoje, Airijoje, Italijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Portugalijoje ir Švedijoje pranešė apie šaldymo sistemų sutrikimus. Praėjusį mėnesį didelį išpuolį patyrė Prancūzija.

Atsakomybę už atakas prisiėmė prorusiškos programišių grupuotės, tačiau pats Kremlius įtarimus dėl Maskvos vaidmens pavadino absurdiškais.

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Vakarų šalys kaltina Rusiją nuolatiniais kibernetiniais išpuoliais – ši tendencija sustiprėjo nuo tada, kai Maskva 2022 metais pradėjo visapusišką puolimą prieš Ukrainą.

A. Orban teigimu, tokie incidentai rodo, jog privalu didinti finansinius bei žmogiškuosius išteklius Europos šalių apsaugai užtikrinti.

„Pavojai ir grėsmės kyla iš įvairių šaltinių, iš daug daugiau pusių nei anksčiau, todėl turime sugebėti apsaugoti savo visuomenes tiek fiziškai, tiek skaitmeninėje erdvėje“, – pabrėžė ministrė.

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