Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 7.30 val. Klaipėdoje, Dubysos gatvėje, įmonės teritorijoje, rastas mirusio vyro gimusio 1983 m. kūnas.
Anot sostinės policijos, apie 19.05 val. Vilniuje, Taikos gatvėje, daugiabučio namo laiptinėje, rastas mirusio vyro (gim. 1970 m.) kūnas be išorinių smurto žymių.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti.
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