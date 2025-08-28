Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvoje lankysis Ursula von der Leyen

2025-08-28 17:02 / šaltinis: BNS
2025-08-28 17:02

Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen pirmadienį lankysis Lietuvoje.

Ursula von der Leyen (nuotr. SCANPIX)

Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen pirmadienį lankysis Lietuvoje.

3

Vizito metu, kuris prasidės penktadienį, Komisijos vadovė iš viso aplankys septynias Europos Sąjungos (ES) išorinę sieną turinčias valstybes.

Kaip rašoma EK vadovės darbotvarkėje, U. von der Leyen susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda, taip pat lankysis pasienyje su Baltarusija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Penktadienį U. von der Leyen vyks į Latviją ir Suomiją, šeštadienį Estiją, sekmadienį – Lenkiją, Bulgariją, o pirmadienį Komisijos vadovė be Lietuvos taip pat aplankys Rumuniją.

U. von der Leyen vizitas skirtas parodyti, kad Bendrija remia valstybes joms stiprinant krašto apsaugą, didinant gynybos finansavimą, taip siekiant apsisaugoti nuo galimos Rusijos agresijos.

