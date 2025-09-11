Lietuvoje – itin užkrečiamos infekcijos atvejai: pasakė, kam saugotis labiausiai

Centro duomenimis, 5 tymų atvejai buvo nustatyti Vilniaus apskrityje, 2 – Kauno apskrityje ir po 1 atvejį – Klaipėdos bei Šiaulių apskrityse.
Praėjusiais metais iki rugsėjo 10 dienos šalyje buvo užregistruoti 26 tymų atvejai, o per visus metus patvirtinta 30 susirgimų tymais. Tarp sirgusiųjų šia liga buvo 9 vaikai ir 21 suaugęs asmuo, beveik 67 proc. jų buvo neskiepyti arba jų skiepijimo būklė neaiški.
Be to, 43 proc. susirgusiųjų tymais buvo gydyti ligoninėse.
„Vienintelė specifinė priemonė, galinti apsaugoti nuo tymų ir sunkių ligos komplikacijų bei suvaldyti tymus visuomenėje, yra profilaktinis skiepijimas“, – pranešime teigė NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Edita Jegelevičienė.
Pagal vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių Lietuvoje vaikai nuo tymų, raudonukės ir epideminio parotito (MMR vakcina) skiepijami nemokamai. Pirmoji dozė skiriama 15–16 mėn., antroji – 6–7 metų amžiaus. Valstybės lėšomis skiepijami ir sąlytį su sergančiuoju turėję asmenys.
Tymai yra ūmi ir itin užkrečiama virusinė liga, plintanti oro lašeliniu būdu, kai sergantis žmogus čiaudi ar kosėja, arba per užterštas rankas ir aplinkos paviršius. Inkubacijos laikotarpis trunka vidutiniškai apie 10 dienų. Liga gali sukelti rimtų komplikacijų, tokių kaip plaučių uždegimas, vidurinės ausies uždegimas ar smegenų uždegimas.