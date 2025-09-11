Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Lietuvoje – itin užkrečiamos infekcijos atvejai: pasakė, kam saugotis labiausiai

2025-09-11 10:53 / šaltinis: ELTA
2025-09-11 10:53

Šiemet Lietuvoje jau registruoti 9 susirgimo tymais atvejai, ketvirtadienį pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC). Jo teigimu, daugiau nei pusė susirgusiųjų šia liga buvo neskiepyti arba jų skiepijimo būklė buvo neaiški.

Ligoninė (nuotr. R. Riabovo) BNS Foto

Šiemet Lietuvoje jau registruoti 9 susirgimo tymais atvejai, ketvirtadienį pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC). Jo teigimu, daugiau nei pusė susirgusiųjų šia liga buvo neskiepyti arba jų skiepijimo būklė buvo neaiški.

REKLAMA
0

Centro duomenimis, 5 tymų atvejai buvo nustatyti Vilniaus apskrityje, 2 – Kauno apskrityje ir po 1 atvejį – Klaipėdos bei Šiaulių apskrityse.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Praėjusiais metais iki rugsėjo 10 dienos šalyje buvo užregistruoti 26 tymų atvejai, o per visus metus patvirtinta 30 susirgimų tymais. Tarp sirgusiųjų šia liga buvo 9 vaikai ir 21 suaugęs asmuo, beveik 67 proc. jų buvo neskiepyti arba jų skiepijimo būklė neaiški. 

REKLAMA
REKLAMA

Be to, 43 proc. susirgusiųjų tymais buvo gydyti ligoninėse.

„Vienintelė specifinė priemonė, galinti apsaugoti nuo tymų ir sunkių ligos komplikacijų bei suvaldyti tymus visuomenėje, yra profilaktinis skiepijimas“, – pranešime teigė NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Edita Jegelevičienė.

REKLAMA

Pagal vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių Lietuvoje vaikai nuo tymų, raudonukės ir epideminio parotito (MMR vakcina) skiepijami nemokamai. Pirmoji dozė skiriama 15–16 mėn., antroji – 6–7 metų amžiaus. Valstybės lėšomis skiepijami ir sąlytį su sergančiuoju turėję asmenys.

Tymai yra ūmi ir itin užkrečiama virusinė liga, plintanti oro lašeliniu būdu, kai sergantis žmogus čiaudi ar kosėja, arba per užterštas rankas ir aplinkos paviršius. Inkubacijos laikotarpis trunka vidutiniškai apie 10 dienų. Liga gali sukelti rimtų komplikacijų, tokių kaip plaučių uždegimas, vidurinės ausies uždegimas ar smegenų uždegimas.

Sveikata.lt
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų