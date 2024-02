Lietuvoje elektros kaina kai kur išaugo dešimt kartų: perspėja šiuos miestus

Kaip informavo savivaldybė, Kėdainių rajono savivaldybės administracija dėl elektros energijos tiekimo yra pasirašiusi sutartį su nepriklausomu tiekėju – UAB „Enefit“. Sutartis galioja iki 2025 metų sausio pabaigos. Galiojančios sutarties 1 kWh kaina – 0,38394 Eur be PVM.

„Pagal šią sutartį už 2023 metų rugsėjo, spalio ir lapkričio mėnesius sumokėta 44 tūkst. 175,70 Eur su PVM už elektros energiją“, – informavo Bendrojo skyriaus vedėjas Egidijus Grigaitis.

Palyginimui, pagal ankstesnę sutartį, kuri taip pat buvo pasirašyta dvejų metų laikotarpiui, sumos buvo nepalyginamai mažesnės.

Pernai už rugsėjo, spalio ir lapkričio mėnesiais sunaudotą elektrą savivaldybė sumokėjo viso labo 4 tūkst. eurų.

Kaip sakė rajono savivaldybės administracijos direktorius Gintautas Muznikas, sutartyje numatyta elektros kaina išties yra labai didelė, dėl to savivaldybė su elektros tiekėju vis bando susitarti dėl sutarties nutraukimo. Deja, elektros tiekėjas nėra linkęs nuolaidžiauti.

„Kol kas tiekėjas kategoriškai pasisako, kad šalių susitarimą nutraukti galima tik sumokėjus baudą – 20 proc. už nesunaudotą minimalių elektros energijos kiekį. Bauda būtų tikrai didelė, siektų kelias dešimtis tūkstančių eurų“, – sakė G. Muznikas.

Net Kaune sąskaita už elektrą mažesnė

Kauno miesto savivaldybės Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas Artūras Andriuška sakė, kad Kauno miesto savivaldybė nuo 2023 metų turi sudariusi elektros energijos pirkimo sutartį su UAB „Ignitis“.

„Elektros kaina susideda iš dviejų dedamųjų dalių ir mokestį už galią. Pirmiausia – gamyba. NORD POOL kaina + 0,007 („Ignitis“ marža be PVM). Toliau – persiuntimas. 2023 m. 2,14 (persiuntimas) – 0,78 (VIAP) = 1.36 Eur be PVM; 2024 m. 2,49 (persiuntimas) Eur be PVM.

Ir galiausiai mokestis už pareikalaujamą galią. 2023 m. 2,30 Eur be PVM/ kW/mėn.; 2024 m. 3,0 Eur be PVM/kW/mėn.“, – aiškino specialistas.

Jis pateikė 2023 metų spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesio sąskaitas, kuriose matyti, kad Kauno miesto savivaldybė bendrovei „Ignitis“ už elektros energiją sumokėjo 19,2 tūkst. eurų – perpus mažiau, nei už tą patį laikotarpį už elektrą sumokėjo Kėdainių rajono savivaldybė.

O Kauno ir Kėdainių dydžio lyginti net iš tolo negalima…

Panevėžyje ir Ukmergėje pasirašytos elektros sutartys leidžia sutaupyti

Tuo tarpu Panevėžio miesto savivaldybei pasisekė sudaryti gerokai palankesnę elektros tiekimo sutartį nei prieš tai. Kaip sakė savivaldybės specialistas Darius Meilūnas, nuo praėjusių metų gruodžio elektros energiją savivaldybei tiekia UAB ,,Enefit“. Ta pati įmonė, kaip ir Kėdainių savivaldybei. Tačiau Panevėžio savivaldybei, skirtingai nei Kėdainių, tiekiama elektra nepalyginamai pigesnė. Vidutinė elektros kaina siekia 0,11404 Eur/ kWh be PVM ir akcizo.

Prieš tai Panevėžio savivaldybė turėjo sutartį su UAB „Ignitis“.

Jei 2022 metais už paskutinius tris metų mėnesius savivaldybė „Igničiui“ sumokėjo 26,6 tūkst. eurų, tai 2023 metais už tą patį laikotarpį – vos 12,4 tūkst. eurų, taigi, daugiau nei perpus mažiau.

Ukmergė taip pat gali džiaugtis sumažėjusiomis sąskaitomis už elektrą. Pasikeitus elektros energijos tiekėjui pavyko gauti ir palankesnes kainas. Štai 2022 metais, kai sutartis buvo sudaryta su UAB „Egto energija“, už lapkritį buvo sumokėta 3,5 tūkst. eurų, o už gruodį – 4,6 tūkst. eurų.

Pernai sutartį sudarius su UAB „Elektrum Lietuva“, Ukmergės savivaldybės už lapkritį sumokėjo vos 2,2 tūkst. eurų, o gruodį – 2,05 tūkst. eurų.

Radviliškyje elektra pabrango

Radviliškio rajono savivaldybės atstovė Lina Stirbienė sakė, kad savivaldybė turi sudariusi elektros tiekimo sutartį su UAB „Ignitis“, o elektros paskirstymą koordinuoja AB „ESO“. Sutartis su „Ignitis“ galiojo iki pernai gruodžio 1-osios, tačiau buvo pratęsta dar 6 mėnesiams.

2022 metais per spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesius Radviliškio savivaldybė UAB „Ignitis“ sumokėjo 7,8 tūkst. eurų. Didžiausia sąskaita buvo gruodžio mėnesį ir siekė daugiau kaip 6 tūkst. eurų.

Tuo tarpu 2023 metais už tuos pačius mėnesius Radviliškis sumokėjo jau 8,9 tūkst. eurų.

Tiesa, atskirai mokėta ir AB „ESO“, jų kaina už elektros persiuntimą 2023 metais, lyginant su 2022, sumažėjo.

Vis dėlto nors ir kai kuriose kitose savivaldybėse jaučiamas sąskaitų padidėjimas, jis tikrai nėra toks drastiškas kaip Kėdainiuose. Ir, ko gero, nė vienas kitas rajonas, bent jau iš aplinkui Kėdainius esančių, nemoka už elektrą net dešimt kartų daugiau, kaip kad tai daro Kėdainiai.

Jonavoje ir Raseiniuose elektra trečdaliu pigesnė nei Kėdainiuose

Kaimyninė Jonava elektros tiekimo sutartį turi sudariusi su „Igničiu“, o pati sutartis galioja iki 2025 metų vasaros.

Elektros kaina susideda iš fiksuotos dalies, siekiančios 0.0077 Eur/ kWh, bei kintamosios dalies, kuri per spalį, lapkritį ir gruodį atitinkamai siekė 0,102, 0,12 ir 0,106 Eur/kWh.

Už 2022 metų paskutinius tris mėnesius savivaldybė sumokėjo vos 2,6 tūkst. eurų už elektrą. 2023 metais už paskutinius tris mėnesius sumokėjo jau 6,7 tūkst. eurų, tačiau, kaip atkreipė dėmesį savivaldybės atstovė Brigita Šlepetienė, skiriasi objektų, kuriems tiekiama elektra, skaičius, tad ir kainų skirtumas atrodo gana drastiškas. O ir palyginti elektros kainas sudėtinga, mat 2022 metais jos buvo apskaičiuojamos pagal visai kitokią sistemą.

Panašiai kintamą objektų skaičių turi ir Raseiniai. Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistas Mantas Mazys sakė negalintis pateikti galutinių elektros sąskaitų palyginimui, mat skiriasi objektų skaičius, tad ir sąskaitas lyginti būtų nesąžininga.

Tačiau jis pateikė kainų skirtumus, kurie rodo, kad sutartis su UAB „Ignitis“ savivaldybei leidžia sutaupyti.

2022 metais spalį, lapkritį ir gruodį už elektrą atitinkamai buvo mokėta 0,344, 0,303 ir 0,346 EUR/kWh.

Tuo tarpu 2023 metais už tuos pačius mėnesius elektros kaina buvo kone tris kartus mažesnė ir siekę atitinkamai 0,13, 0,15 ir 0,13 EUR/kWh.

Širvintose sutaupoma dvigubai, nes įrengtos saulės elektrinės

Širvintose sudaryta elektros tiekimo sutartis su UAB „Elektrum Lietuva“. Sutartyje nurodyta, kad elektros kainos fiksuota dalis siekia 0,008 EUR/kWh, taip pat pridedama ir kintamoji kainos dalis, nustatoma elektros biržoje.

Tačiau Širvintos per metus ant didžiausių rajono švietimo įstaigų įsirengė ir saulės elektrines, tad elektros sąskaitos yra visai kuklios.

„Kalbėti ir lyginti kainas 2022 ir 2023 m. nebūtų logiška, kadangi skiriasi ir tiekėjai, ir suvartojimas, ir kitos sąlygos. Širvintų r. savivaldybė per tą laikotarpį įrengė saulės fotovoltines jėgaines ant didžiausių švietimo įstaigų, savivaldybės administracijų pastatų stogų, pakeitė daug seno gatvių apšvietimo lempų taupiomis LED.

Apibendrinant, 2023 m. išlaidos yra maždaug perpus mažesnės už 2022 m. tą patį laikotarpį“, – sakė Širvintų r. savivaldybės merės patarėja Aušrinė Miliukaitė-Janovskienė.