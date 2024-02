Tapinas viešina Seimo narių darbelius: už mokesčių mokėtojų pinigus pirko muzikinę įrangą, išmanųjį laikrodį

Apie naujausius tyrimo „Skaidrinam“ atradimus A. Tapinas pranešė savo „Facebook“ paskyroje.

„Mano favoritas yra Seimo narys, kuris tikrai leido sau viską už mūsų pinigus. Iš pradžių jis susipirko profesionalią muzikinę įrangą – kelis Push2 muzikinius pultus, Audiofuse mikšerį, profesionalius mikrofonus ir dar kažkokią techniką. Kaip suprantu, tada jis grodavo naktimis Seimo viešbutyje ir neleisdavo miegoti ukrainietėms“, – pirmadienį „Facebook“ rašė A. Tapinas.

„Tada perėjo prie kitos technikos – pirko 2 Macbook Air kompiuterius ir vieną Lenovo laptopą, žaidimams ir nežaidimams skirtas peles ir klaviatūrą, operatyvinę atmintį, SSD diską, Galaxy watch laikrodį, JBL kolonėles, spausdintuvą, Samsung projektorių, rankų darbo odinį dėklą Macbookui. Ir 2023 lapkritį, paskutinėm dienom – naujausią Samsung Galaxy Fold5 telefoną už 2317 mūsų eurų“, – dėstė jis.

Be to, pastebi visuomenininkas, M. Matijošaitis kelis metus nuomojosi kompiuterinės įrangos už beveik 500 eurų per mėnesį.

Atsiskaitinėta skirtingomis kortelėmis

A. Tapinas taip pat nurodė, kad parlamentinių išlaidų ataskaitose rasta ir Seimo narių, atsiskaitinėjusių keliolika kortelių – tačiau kas jie, savo įraše nenurodė.

„Dar vienas įdomus momentas yra 2023 lapkritis – tai paskutinė data, kai šios kadencijos Seimo nariai gali įsigyti įrangą už parlamentines lėšas ir pasilikti ją sau. Vienas leido sau tomis dienomis nestabdyti – Lenovo Legion Pro7, galingiausias laptopas kompiuteriniams žaidimams už daugiau kaip 2600 eurų mūsų pinigų“, – tyrimo detalėmis dalijosi jis, nenurodydamas, kuris Seimo narys tokį kompiuterį įsigijo.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę A. Tapinui paskelbus, jog iniciatyva „Skaidrinam“ keliasi į Seimą, energetikos ministras, parlamentaras Dainius Kreivys Seimo kanceliarijai grąžino nuo 2021 m. gautas parlamentines lėšas.

Pernai pavasarį A. Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo eilė savivaldybių.

STT jau yra pradėjusi ikiteisminius tyrimus dėl Vilniaus miesto, Kauno miesto, Šiaulių miesto, Kauno rajono, Neringos, Mažeikių, Šilutės, Pagėgių, Ignalinos, Jonavos, Lazdijų, Alytaus, Marijampolės, Ukmergės, Pasvalio, Prienų rajonų bei Kretingos, Utenos ir Birštono, Panevėžio, Telšių, Radviliškio, Joniškio savivaldybių.

Iš 19 pradėtų tyrimų įtarimai dėl skaidrumo panaudojant savivaldybių tarybų nariams skirtas lėšas pareikšti Jonavos merui Mindaugui Sinkevičiui, buvusiam Alytaus merui Algirdui Vrubliauskui bei buvusiam Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariui Sergejui Dmitrijevui.