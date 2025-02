Lietuviai dalijasi, kas vyksta mūsų pamėgtoje saloje: „Kilo panika“

Audrius Antanas Morkūnas gyveną vienoje iš Graikijos salų – Kretoje – jau daugiau nei 14 metų. Ten kartu su žmona jie yra įkūrę kelionių agentūrą bei vykdo ekskursijas į Santorinį – salą, kurioje šiuo metu vyksta žemės drebėjimai. Jis atkreipė dėmesį į tam tikrus žemės drebėjimų niuansus.

„Ekskursijas į Santorinį vykdau jau ketvirti metai iš eilės, tai yra viena populiariausių ekskursijų. Ir puikiai žinau apie tą salą.

Žemės drebėjimai yra ne tik Graikijos, bet ir Turkijos, Italijos kasdienybė. Jie vyksta nuolat. Aišku, didžioji dalis žemės drebėjimų yra nedideli – iki trijų balų, kurių neįmanoma pajausti.

Tai yra didžioji žemės drebėjimo dalis. Tuos, kuriuos mes jaučiame, tai jau prasideda nuo trijų ar keturių balų, vėlgi, čia daug yra niuansų, kur jie būna, kokiame gylyje ir taip toliau.

Ši situacija prasidėjo ne vakar, ne užvakar, ji prasidėjo prieš gerą savaitę, kada būtent jūroje pradėjo atsirasti virpesiai, tie nedideli, kurių iš pradžių niekas nejautė, bet jie vis augo.

Tada sekmadienį prasidėjo didesni žemės drebėjimai, virš keturių balų, kuriuos žmonės pradėjo jausti, ypatingai jų daug buvo pirmadienį ir antradienį (šią savaitę – vakar ir užvakar).

Žemės drebėjimai kol kas tame pačiame regione vyksta po 10 ir daugiau valandų, ne per dieną, o per valandą. Aišku, jie šiuo metu yra labai maži, iki trijų arba iki keturių balų“, – pristatė situaciją jis.

Žmonės panikuoja ir evakuojasi, nors būti saloje dabar nėra taip pavojinga

Pasak ilgamečio Graikijos gyventojo, šiuo metu Santorinio saloje yra saugu gyventi, kadangi tą patikino ne vienas specialistas. Tiesa, didžioji dalis gyventojų, apimti panikos, nusprendė apleisti salą, bet A. Morkūnas teigia, kad dabartinė architektūra ir technologijos užtikrina saugumą.

„Seismologai, vulkanologai, mokslininkai, Graikijos vyriausybės atstovai, kurie dirba su civiline sauga, nesiliauja kartoti, kad išvykti iš Santorinio ir kitų Graikijos salų nėra būtinybės.

Nepaisant to, kad jie visa tai kartoja, žmonės, pasidavę panikai, bėga. Ir šiuo metu, preliminariai, vien tiktai iš Santorinio per dvi dienas, per pirmadienį, antradienį išvyko 9 000 žmonių, kai pačioje saloje gyvena šiek tiek daugiau negu 15 000 žmonių. Tai daugiau negu pusė gyventojų iš salos yra išvykę.

Kai kurie žemės drebėjimų net nejaučia. Pavyzdžiui, kai žmonės atvažiuoja, pradedu pasakoti, pristatyti salą keliautojams ir sakau, na, šiandien įvyko, pavyzdžiui, penkių balų žemės drebėjimas, tarkim Kretoje.

Sakau, jeigu buvot prabudę, turėjot jausti, visi tik susižvalgo, sako, nieko nejautėm. Matot, mums tai yra įprasta, žmonėms galbūt tai neįprasta ir ypatingai tiems, kas negyvena seisminėje zonoje, atrodo, kad čia yra labai baisu.

Na, bet iš tikrųjų dabartinė architektūra, dabartiniai namai yra su antiseisminėmis technologijomis, kurios yra pritaikytos tam ir niekas nesako, kad čia viskas tuoj ims ir sugrius.

Sako, kad dabartinė architektūra gali atlaikyti iki aštuonių balų žemės drebėjimą, pagal richtinę skalę. Tai yra jau didžiuliai griaunantys žemės drebėjimai“, – pasidalino savo įžvalgomis Graikijos gyventojas.

Žemės drebėjimai vyksta ne vienoje Graikijos saloje, o panika kilo dėl šalia esančio vulkano

Pasak A. Morkūno, žemės drebėjimai yra itin nenuspėjamas dalykas, tačiau nereikia iškart panikuoti, o pasikliauti ekspertų pastebėjimais. Pavyzdžiui, šiandieną taip pat įvyko vienas iš žemės drebėjimų Graikijos Zakintos saloje, tačiau jo niekas net nepajautė.

„Šiandien trys žemės drebėjimai įvyko Zakintos saloje, jie yra nedideli – iki trijų balų ir, manau, kad Zakinte niekas jų nepajautė, bet jie vyksta pastoviai.

Čia imkit ne tik Graikiją, tai ir Turkija, ir Italija, ypatingai Japonija, Filipinai, Nepalas, Kinija, Kalifornija, Meksika, taigi čia visur.

Žemės drebėjimai yra nenuspėjamas dalykas. Tu niekada nežinai, kur ir kada jie įvyks. Ir, be abejo, žmonės to išsigąsta, bijo. Taip pat nereikia pamiršti, kad prie Santorinio yra vulkanai.

Tai dėl ko kilo panika? Panika kilo dėl to, kad prasidėjo pseudomokslininkų ir įvairiausių pranašų žinutės, kad čia netrukus išsiverš vulkanas bei viskas žlugs.

Tai yra žmonės, kurie klauso tą, ką šneka mokslininkai. Kai kurie žmonės klauso tą, ką šneka bobutės iš feisbuko, ar ten iš kažkur kitur, tada ir kyla panika“, – naujienų portalui tv3.lt komentavo vyras.

Žemės drebėjimai Santorinio saloje dar tęsis kelias savaites

Graikijoje gyvenantis A. Morkūnas savo feisbuko profilyje taip pat pakomentavo, iš kokių specialistų prognozių jis sužinojo daugiau informacijos apie Santorinio salos žemės drebėjimų prognozes artimiausiomis dienomis ir savaitėmis.

„Dr. Efimijas Lekkas ir jo kolegos seismologai prognozuoja, kad požeminiai smūgiai Santorinyje ir šalia esančiose salose dėl tektoninių plokščių pasislinkimo gali būti juntami dar kelias savaites.

Stipriausi 5 balų žemės drebėjimai užfiksuoti vasario 3 d. 14:17 val., ir vasario 4 d. 04:46 val. Nuolatos fiksuojami ir ~4,5 balo žemės drebėjimai. Kol kas seismologai nėra linkę tvirtinti, kad įtampa regione slūgsta.

Nepaisant to, kad požeminiai smūgiai fiksuojami artimai toje vietoje, kur 1956 metų liepą įvyko dabar ypatingai prisimenamas, 53-ijų žmonių gyvybes pasiglemžęs, stiprus 7,5 balo žemės drebėjimas, dr. Efimijas Lekkas pabrėžia, kad susikaupti tokiai pačiai energijai reikia net ne šimto, o kelių tūkstančių metų“, – nuramino skaitytojus ir keliautojus jis.

Pirminės žinios apie Santorinio žemės drebėjimus

Kaip prieš porą dienų buvo rašoma naujienų portale tv3.lt, jūroje ir aplinkinėse salose užfiksuota daugiau kaip 200 nedidelių žemės drebėjimų, o stipriausias – 4,6 balo stiprumo – sekmadienio popietę įvyko vandenyse tarp Santorino ir Amorgo salų.

Pirmadienį 7.10 val. ryto (5.10 val. Grinvičo laiku) į šiaurės vakarus nuo mažos Anafio salos, esančios netoli Santorino, užfiksuotas 4,2 balo stiprumo žemės drebėjimas, pranešė Atėnų nacionalinės observatorijos Geodinamikos institutas.

Antiseisminio planavimo ir apsaugos organizacijos prezidentas Efthymiosas Lekkas pirmadienį visuomeniniam transliuotojui ERT sakė, kad yra „nedidelė 5,5 balo žemės drebėjimo tikimybė“, tačiau atmetė galimybę, kad žemės drebėjimas gali būti stipresnis nei šešių balų.

Graikijos žiniasklaida teigė, kad buvo žmonių, kurie naktį praleido lauke, savo automobiliuose arba valdžios institucijų nurodytose saugiose vietose.

Daug kas iš salos išvyko lėktuvais arba keltais, pranešė žiniasklaida. Apie 15 500 gyventojų turinčioje saloje pirmadienį buvo uždarytos mokyklos.