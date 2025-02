Turistų pamėgtą Graikijos Santorino salą supurtė serija žemės drebėjimų

Populiarią Graikijos atostogų salą Santoriną supurtė serija žemės drebėjimų. Dėl to institucijos nusprendė pirmadienį uždaryti mokyklas. Be to, vulkaninės salos gyventojai paraginti laikytis atokiau pakrantės tose vietose, kur kyla nuošliaužų grėsmė.