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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuva trenkė durimis dviem Rusijos oligarchams: į šalį uždrausta atvykti 5 metus

2026-09-28 13:27 / šaltinis: BNS
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2026-09-28 13:27
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Lietuva nuo praėjusio penktadienio pradėjo taikyti nacionalines sankcijas Rusijos oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui.

Rusijos vėliava (ELTA nuotr.)

Lietuva nuo praėjusio penktadienio pradėjo taikyti nacionalines sankcijas Rusijos oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui.

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Tokį sprendimą Vilnius priėmė anksčiau šį mėnesį Europos Sąjungai išbraukus juos iš „juodųjų sąrašų“.

Užsienio reikalų ministrui išsiuntus teikimą, vidaus reikalų ministras priėmė sprendimą dėl A. Usmanovo ir M. Fridmano įtraukimo į nepageidaujamų asmenų sąrašą. Kai tik buvo gautas ministro sprendimas, Migracijos departamentas iškart abu šiuos užsieniečius į minėtą sąrašą įrašė“, – BNS pirmadienį nurodė Migracijos departamento atstovas Rokas Pukinskas.

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Lietuva pradėto taikyti sankcijas Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui

Anot jo, draudimas atvykti į Lietuvą rusų oligarchams įsigaliojo praėjusį penktadienį penkerių metų laikotarpiui.

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„Po to draudimas gali būti peržiūrimas ir, esant būtinybei, pratęsiamas“, – kalbėjo R. Pukinskas.

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Latvija ir Estija taip pat ketina šiems dviem verslininkams taikyti nacionalines sankcijas.

BNS rašė, kad reikalaujant kelioms valstybėms ES panaikino sankcijas minėtiems Rusijos oligarchams.

Paryžiaus pareigūnai kaip prašymo atšaukti sankcijas A. Usmanovui motyvą nurodė „nacionalinio saugumo“ interesus, tačiau atsisakė viešai pateikti daugiau detalių.

Kaip pranešė laikraštis „Financial Times“, šis reikalavimas gali būti susijęs su galimu susitarimu dėl Prancūzijos piliečių, laikomų Azerbaidžane, paleidimo.

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Liuksemburgas, pasak diplomatų, sankcijų M. Fridmanui atšaukimo reikalavo dėl to, kad šis oligarchas padavė šalį į teismą dėl 15 mlrd. eurų žalos atlyginimo už jo turto įšaldymą pagal ES sankcijas.

Latvijos vyriausybės duomenimis, A. Usmanovas yra įtakingas Rusijos verslininkas, turintis ryšių su Rusijos režimo vadovu Vladimiru Putinu, ir yra pagrindinis „USM Holdings“ akcininkas.

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M. Fridmanas taip pat įvardijamas kaip Rusijos prezidentui V. Putinui artimas verslininkas ir pagrindinis „Alfa Group“ akcininkas.

Iš „juodųjų sąrašų“ išbraukusios minėtus oligarchus, ES valstybės narės praėjusią savaitę sutarė trejiems metams pratęsti sankcijas beveik 3 tūkst. asmenų ir subjektų, susijusių su Rusijos agresija.

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