Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuva ir JAV įsipareigojo stiprinti kovą su neteisėta prekyba branduolinėmis ir radioaktyviosiomis medžiagomis

2026-11-09 13:22 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-09 13:22
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ambasadorė Lietuvoje Kara C. McDonald pasirašė memorandumą, kuriuo sutarė stiprinti abiejų šalių bendradarbiavimą užkertant kelią neteisėtai prekybai branduolinėmis ir kitomis radioaktyviosiomis medžiagomis, pirmadienį pranešė Vidaus reikalų ministerija (VRM).

Martynas Katelynas (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (10)

Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ambasadorė Lietuvoje Kara C. McDonald pasirašė memorandumą, kuriuo sutarė stiprinti abiejų šalių bendradarbiavimą užkertant kelią neteisėtai prekybai branduolinėmis ir kitomis radioaktyviosiomis medžiagomis, pirmadienį pranešė Vidaus reikalų ministerija (VRM).

REKLAMA
0

Pasak M. Katelyno teigimu, neteisėtos prekybos bei kontrabandos branduolinėmis ir kitomis radioaktyviosiomis medžiagomis prevencija yra svarbi nacionalinio ir tarptautinio saugumo dalis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Prevencija padeda mums apsaugoti ne tik Lietuvą, bet ir visą Europą bei mūsų sąjungininkus. Džiaugiuosi, kad ilgametis bendradarbiavimas su mūsų strategine partnere įgauna dar tvirtesnį pagrindą. Lietuva transatlantinę partnerystę laiko vienu iš esminių bendro saugumo ramsčių. JAV yra ir išliks viena svarbiausių Lietuvos strateginių partnerių bei artimiausia mūsų sąjungininke“, – pranešime cituojamas ministras.

REKLAMA
REKLAMA

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Martynas Katelynas

Anot VRM, Lietuvos institucijos jau daugelį metų bendradarbiauja su JAV Energetikos departamento Nacionaline branduolinio saugumo administracija (NNSA). Šios partnerystės dėka Lietuvos pareigūnai gavo modernią radioaktyviųjų medžiagų aptikimo įrangą, stiprino gebėjimus nustatyti ir užkardyti galimą neteisėtą šių medžiagų gabenimą, taip pat dalyvavo mokymuose ir pratybose.

REKLAMA

Lietuva su JAV ir toliau stiprins bendradarbiavimą saugumo srityje. Lietuvai 2027 metais pirmininkaujant Europos Sąjungos Tarybai, ypatingas dėmesys bus skiriamas ir glaudesniam Europos bei JAV bendradarbiavimui sprendžiant bendrus saugumo iššūkius.

Memorandumo pasirašymo ceremonijos metu ministras M. Katelynas JAV ambasadorei Lietuvoje įteikė Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklą – I laipsnio žvaigždę „Už nuopelnus“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų