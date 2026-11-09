Lietuva ir JAV įsipareigojo stiprinti kovą su neteisėta prekyba branduolinėmis ir radioaktyviosiomis medžiagomis

Pasak M. Katelyno teigimu, neteisėtos prekybos bei kontrabandos branduolinėmis ir kitomis radioaktyviosiomis medžiagomis prevencija yra svarbi nacionalinio ir tarptautinio saugumo dalis.
„Prevencija padeda mums apsaugoti ne tik Lietuvą, bet ir visą Europą bei mūsų sąjungininkus. Džiaugiuosi, kad ilgametis bendradarbiavimas su mūsų strategine partnere įgauna dar tvirtesnį pagrindą. Lietuva transatlantinę partnerystę laiko vienu iš esminių bendro saugumo ramsčių. JAV yra ir išliks viena svarbiausių Lietuvos strateginių partnerių bei artimiausia mūsų sąjungininke“, – pranešime cituojamas ministras.
Anot VRM, Lietuvos institucijos jau daugelį metų bendradarbiauja su JAV Energetikos departamento Nacionaline branduolinio saugumo administracija (NNSA). Šios partnerystės dėka Lietuvos pareigūnai gavo modernią radioaktyviųjų medžiagų aptikimo įrangą, stiprino gebėjimus nustatyti ir užkardyti galimą neteisėtą šių medžiagų gabenimą, taip pat dalyvavo mokymuose ir pratybose.
Lietuva su JAV ir toliau stiprins bendradarbiavimą saugumo srityje. Lietuvai 2027 metais pirmininkaujant Europos Sąjungos Tarybai, ypatingas dėmesys bus skiriamas ir glaudesniam Europos bei JAV bendradarbiavimui sprendžiant bendrus saugumo iššūkius.
Memorandumo pasirašymo ceremonijos metu ministras M. Katelynas JAV ambasadorei Lietuvoje įteikė Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklą – I laipsnio žvaigždę „Už nuopelnus“.
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