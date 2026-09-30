Lietuva ir EK pasirašė beveik 0,9 mlrd. eurų vertės Socialinio klimato planą

Šį susitarimą pasirašė EK vykdomoji pirmininkės pavaduotoja Roxana Mînzatu ir aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė.
Apie 663 mln. eurų plano investicijų sudarys Europos Sąjungos (ES) Socialinio klimato fondo lėšos, dar apie 221 mln. eurų – Lietuvos įnašas. Fondas skirtas padėti pažeidžiamiems namų ūkiams ir labai mažoms įmonėms.
„Lietuvos socialiniam klimato planui skiriama 663 mln. eurų ES parama padės pažeidžiamiems gyventojams mažiau mokėti už būsto šildymą ir lengviau nuvykti į darbą, mokyklą ar pas gydytoją. Būtent tokia Socialinio klimato fondo paskirtis – užtikrinti, kad žaliosios pertvarkos naudą pajustų ir mažiausiai lėšų turintys žmonės, nesvarbu, kur jie gyvena“, – teigė už socialines teises, įgūdžius, kokybiškas darbo vietas ir parengtį atsakinga EK vykdomoji pirmininkės pavaduotoja.
Anot aplinkos ministrės, beveik 0,9 mlrd. eurų siekiančios investicijos turėtų virsti mažesnėmis sąskaitomis ir geresnėmis gyvenimo sąlygomis Lietuvos regionuose.
„Svarbiausia ne pati 884 mln. eurų suma, o tai, ką šios investicijos pakeis žmonių gyvenime. Norime, kad jos kuo greičiau pasiektų Lietuvos regionus ir virstų šiltesniais, energiškai efektyvesniais namais, mažesnėmis sąskaitomis, geresnėmis galimybėmis pasiekti darbą, mokyklą ar gydymo įstaigą. Būtent tokį rezultatą ir norime pasiekti įgyvendindami Socialinio klimato planą“, – teigė I. Andriulaitytė.
Kaip nurodo Aplinkos ministerija, būsto atnaujinimo parama numatyta visoje Lietuvoje.
Kompleksinei ir dalinei daugiabučių, vienbučių bei dvibučių namų renovacijai planuojama skirti daugiau kaip 372 mln. eurų. Pažeidžiamiems namų ūkiams, priklausomai nuo priemonės ir šildymui naudojamo kuro, numatyta padengti 50–85 proc. energinį efektyvumą didinančių darbų išlaidų.
Be to, bus remiamas pastatų šiltinimas, langų keitimas, šildymo sistemų atnaujinimas ir kiti energiją taupantys darbai. Plane taip pat numatyta plėsti socialinio būsto fondą – statyti arba įsigyti A++ energinio naudingumo klasės būstus.
Transporto priemonėms ir paslaugoms bei infrastruktūrai numatyta 440 mln. eurų. Bus finansuojamas autobusų, elektromobilių ir dviračių įsigijimas, elektromobilių įkrovimo prieigų ir dviračių takų įrengimas.
Regionuose, kur viešojo transporto pasiūla ribota, numatyta plėtoti pagal gyventojų poreikį užsakomas vežimo paslaugas. Siekiama, kad pažeidžiami gyventojai galėtų lengviau pasiekti gydymo, švietimo ir kitas būtinas paslaugas teikiančias įstaigas.
Pasinaudoti parama gyventojams padės energijos taupymo konsultacijų centrai, kuriuose bus teikiamos individualios konsultacijos ir praktinė pagalba rengiant paraiškas bei įgyvendinant projektus.
Daugelį plano priemonių numatoma pradėti įgyvendinti kitais metais. Už jų įgyvendinimą atsakingos Aplinkos, Susisiekimo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Aplinkos projektų valdymo agentūra.
EK Lietuvos Socialinį klimato planą patvirtino šių metų birželį.
Lietuva tapo antrąja ES valstybe, kurios planui pritarta.
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