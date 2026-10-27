Liberalų sąjūdis turi kandidatą į Neringos merus

Partija antradienį taip pat paskelbė patvirtinusi visą savo kandidatų į Neringos savivaldybės tarybą sąrašą.
Jame – dabartiniai Neringos savivaldybės tarybos nariai Mindaugas Vaitonis, Ieva Venslauskienė, Ramūnė Pečiukonytė ir Dovydas Mikelis, buvusi Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos specialistė UNESCO klausimams Justė Zavišaitė, strateginio planavimo specialistė Vilma Kavaliova, sveikatos apsaugos specialistė Kristina Žiedas bei kiti aktyvūs bendruomenės žmonės.
ELTA primena, kad šeštadienį Liberalų sąjūdžio taryba patvirtino 41 kandidatą į merus. Vilniuje partijos kandidatu iškeltas Seimo narys Simonas Gentvilas, Kaune – Simonas Kairys, Kauno rajone – Viktoras Pranckietis. Perrinkimo sieks ir septyni dabartiniai liberalų merai. Kandidatų sąrašus partija planuoja kelti 49 savivaldybėse.
Kartu pristatytoje savivaldos rinkimų programoje liberalai siūlo didinti savivaldybių finansinį savarankiškumą, mažinti biurokratiją verslui ir plėsti viešųjų paslaugų prieinamumą.
Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną.
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