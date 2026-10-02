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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Tapti Liberalų sąjūdžio kandidatu į Kauno merus sieks 4 politikai

2026-10-02 10:08 / šaltinis: ELTA
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2026-10-02 10:08
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Tapti Liberalų sąjūdžio kandidatu į Kauno merus kitąmet vyksiančiuose savivaldos rinkimuose sieks keturi pretendentai, penktadienį pranešė partijos Kauno miesto skyrius.

Liberalų sąjūdis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Tapti Liberalų sąjūdžio kandidatu į Kauno merus kitąmet vyksiančiuose savivaldos rinkimuose sieks keturi pretendentai, penktadienį pranešė partijos Kauno miesto skyrius.

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Skyriaus nariai iškėlė verslininko Mindaugo Gyvio, Seimo nario Simono Kairio, buvusio Kauno mero Rimanto Mikaičio ir Liberalų sąjūdžio Kauno miesto skyriaus pirmininko Sigito Šliažo kandidatūras.

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Kas atstovaus partijai mero rinkimuose, turėtų paaiškėti spalio 7 d. vyksiančiame Kauno miesto skyriaus visuotiniame susirinkime. 

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Susirinkime liberalai taip pat reitinguos kandidatų į Kauno miesto savivaldybės tarybą sąrašą. Partijos teigimu, į pradinį abėcėlinį sąrašą įtraukta daugiau kaip 50 kandidatų.

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„Mūsų tikslas šiame etape – suburti komandą, kurią sudarytų skirtingų sričių patirties turintys žmonės. (…) Todėl šio susirinkimo metu svarbus bus ne tik sprendimas dėl kandidato į merus, bet ir visos komandos formavimas“, – pranešime cituojamas S. Šliažas.

Visuotinio susirinkimo metu taip pat numatoma pristatyti Kauno liberalų programą 2027 m. savivaldos rinkimams.

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Savivaldos rinkimai vyks kovo 7 dieną. 60 Lietuvos savivaldybių gyventojai rinks savivaldybių tarybų narius ir merus. 

ELTA primena, kad pastarieji savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyko 2023 metais. Tuomet pirmojo turo rinkėjų aktyvumas tiek merų, tiek tarybų rinkimuose siekė 48,91 proc.

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