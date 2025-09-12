Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Liberalų sąjūdis baigia balsuoti partijos pirmininko rinkimuose

2025-09-12 06:36 / šaltinis: BNS
2025-09-12 06:36

Opozicinis Liberalų sąjūdis penktadienį baigia balsuoti partijos pirmininko rinkimuose.

Liberalų sąjūdis laukia Europos Parlamento rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Opozicinis Liberalų sąjūdis penktadienį baigia balsuoti partijos pirmininko rinkimuose.

REKLAMA
1

Elektroninis balsavimas bus uždarytas 18 valandą. Jis prasidėjo pirmadienį.

Dėl lyderio pareigų varžosi du kandidatai: dabartinė partijos pirmininkė, Seimo vicepirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen ir Plungės rajono meras, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis.

Naujasis pirmininkas bus tvirtinamas rugsėjo 20 dieną vyksiančiame partijos suvažiavime.

Liberalų sąjūdžio pirmininkas renkamas dvejų metų kadencijai. Kadencijų skaičius nėra ribojamas.

Buvusi Europos šachmatų čempionė V. Čmilytė-Nielsen partijai vadovauja nuo 2019 metų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų