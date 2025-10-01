Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lenkija paskelbė kiek laiko tęsis pasienio patikra

2025-10-01 15:45 / šaltinis: BNS
2025-10-01 15:45

Lenkija trečiadienį paskelbė, kad laikinus patikrinimus prie Lietuvos ir Vokietijos sienų pratęs dar pusmečiui, iki balandžio 4-osios.

Pasienis su Lenkija (nuotr. Raimundo Maslausko)

Pasienis su Lenkija (nuotr. Raimundo Maslausko)

0

Patikrinimai prie sienų buvo pradėti liepą. Kaip rašė BNS, lenkų vyriausybė pranešė taip siekianti stabdyti antrinę neteisėtą migraciją, kai į Europos Sąjungos teritoriją užsieniečiai patenka iš Baltarusijos.

Varšuva kaltino Berlyną, kuris patikrinimus prie Vokietijos sienos su Lenkija atnaujino 2023 metais, kad šis siunčia migrantus atgal, Lenkijos link. Vokietija kaltinimą neigė.

„Pratęsiame sienų su Vokietija ir Lietuva kontrolę, kad stebėtume migracijos kelią, prasidedantį Baltijos valstybėse, einantį per Lenkiją ir vedantį į Vakarų Europą“, – sakoma lenkų vidaus reikalų ministro Marcino Kierwinskio pareiškime. 

„Sulaikome asmenų, bandančių nelegaliai gabenti migrantus į Vakarus“, – sakė jis.

Ministras taip pat paminėjo „nuolatinį migracijos spaudimą“ prie sienos su Baltarusija, kurią Varšuva kaltina naudojantis migracija kaip įrankiu regionui destabilizuoti.

„Per pirmuosius aštuonis 2025 metų mėnesius prie Lenkijos ir Baltarusijos sienos užfiksuota beveik 25 tūkst. nelegalaus kirtimo bandymų“, – sakoma M. Kierwinskio pareiškime.

Per tą patį periodą lenkų pasieniečiai sulaikė 2,4 tūkst. žmonių, bandžiusių viena ar kita kryptimi neteisėtai kirsti Lenkijos ir Vokietijos sieną. Tarp jų yra beveik 550 asmenų, jau anksčiau nelegaliai kirtusių sieną su Baltarusija.

Nurodoma, kad nuo sausio iki rugpjūčio prie Lenkijos ir Lietuvos sienos buvo sulaikyta maždaug 60 kontrabandininkų.

Šengeno erdvės šalys gali įvesti patikrinimus prie sienų, jei mano, kad yra kilusi grėsmė viešajai tvarkai ar vidaus saugumui.

